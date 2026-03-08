運動雲

>

從洲際到東京！張育成經典賽3轟名場面　「國防部長」再度開砲

▲張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊「國防部長」張育成在世界棒球經典賽（WBC）屢屢締造經典時刻。從2023年台中洲際球場的兩發關鍵全壘打，到2026年東京巨蛋再度開轟，他在經典賽舞台已累積3支代表性全壘打，每一轟都在關鍵時刻振奮全隊，也讓球迷留下深刻記憶。

2023年經典賽A組預賽對義大利之戰，中華隊一度陷入苦戰。6局下半，中華隊以5比7落後，林立先選到保送上壘，輪到第四棒張育成上場打擊。他鎖定來球一棒掃向中外野，轟出追平2分砲，將比分扳成7比7平手，點燃全場氣氛。這一轟成為比賽轉折點，中華隊士氣大振，最終以11比7逆轉擊敗義大利，拿下關鍵勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天面對荷蘭隊，張育成再度成為全場焦點。2局下中華隊攻佔滿壘，張育成面對後援投手韋斯特（Derek West），將球轟出中外野大牆外，敲出滿貫全壘打，一口氣灌進4分，幫助中華隊取得5比1領先。當他繞壘時，全場球迷起立高舉右手敬禮致意，成為該屆經典賽最經典的畫面之一，大聯盟官方記者摩納根（Matt Monagan）更形容這一擊是「史詩級滿貫砲」。

來到2026年經典賽，中華隊在東京巨蛋對戰韓國時，張育成再次展現長打火力。他8日面對韓國王牌左投柳賢振，在2局上轟出陽春全壘打，替中華隊率先得分，也再次證明自己在國際大賽的關鍵打擊能力。

從台中洲際到東京巨蛋，張育成在經典賽舞台的3發全壘打，不僅成為中華隊的重要得分來源，也讓「國防部長」的名號持續在國際賽場上發光發熱。

關鍵字： 標籤:張育成全壘打WBC中華隊國防部長2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

【大谷翔平火力展示】練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

熱門新聞

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1

2日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

5費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

最新新聞

1台灣力抗韓國拚晉級　日媒關注超香啦啦隊

2金倒永6局2分砲逆轉！韓國3比2超前

3字母哥27分9籃板8助攻　公鹿終止4連敗

4赫奈斯延長再見陽春砲！波多黎各逆轉

5長得像的好友對決！古林睿煬先發、郭斌中繼

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366