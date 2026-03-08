從洲際到東京！張育成經典賽3轟名場面　「國防部長」再度開砲

▲張育成全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊「國防部長」張育成在世界棒球經典賽（WBC）屢屢締造經典時刻。從2023年台中洲際球場的兩發關鍵全壘打，到2026年東京巨蛋再度開轟，他在經典賽舞台已累積3支代表性全壘打，每一轟都在關鍵時刻振奮全隊，也讓球迷留下深刻記憶。

2023年經典賽A組預賽對義大利之戰，中華隊一度陷入苦戰。6局下半，中華隊以5比7落後，林立先選到保送上壘，輪到第四棒張育成上場打擊。他鎖定來球一棒掃向中外野，轟出追平2分砲，將比分扳成7比7平手，點燃全場氣氛。這一轟成為比賽轉折點，中華隊士氣大振，最終以11比7逆轉擊敗義大利，拿下關鍵勝利。

隔天面對荷蘭隊，張育成再度成為全場焦點。2局下中華隊攻佔滿壘，張育成面對後援投手韋斯特（Derek West），將球轟出中外野大牆外，敲出滿貫全壘打，一口氣灌進4分，幫助中華隊取得5比1領先。當他繞壘時，全場球迷起立高舉右手敬禮致意，成為該屆經典賽最經典的畫面之一，大聯盟官方記者摩納根（Matt Monagan）更形容這一擊是「史詩級滿貫砲」。

來到2026年經典賽，中華隊在東京巨蛋對戰韓國時，張育成再次展現長打火力。他8日面對韓國王牌左投柳賢振，在2局上轟出陽春全壘打，替中華隊率先得分，也再次證明自己在國際大賽的關鍵打擊能力。

從台中洲際到東京巨蛋，張育成在經典賽舞台的3發全壘打，不僅成為中華隊的重要得分來源，也讓「國防部長」的名號持續在國際賽場上發光發熱。