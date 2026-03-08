灰狼蟻人轟34分悲情輸球　魔術班恩、班凱羅攜手砍55分領軍3連勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前高居西區第3位的明尼蘇達灰狼，8日主場迎戰奧蘭多魔術踢館，灰狼一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）狂砍全場最高34分，但灰狼其餘諸將卻是表現低迷。反觀魔術即便開賽僅2分1秒就傷了主力後衛布雷克（Anthony Black），但「小拳石」班恩（Desmond Bane）全場狂轟30分、一哥班凱羅（Paolo Banchero）也轟下25分、15籃板，領軍以119比92贏球拿下3連勝。

▲魔術班凱羅轟下25分、15籃板率隊穩定大勝灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰魔術可說出師不利，先發主力後衛布雷克開賽僅2分1秒，就因為腰部舊傷復發退場，灰狼在當家球星艾德華茲領軍下，首節打完以30比27小幅領先。

但次節魔術反撲來得又快又急，班凱羅一次強勢禁區雙手爆扣，讓球隊追到僅3分差，隨後他又是連拿4分幫助球隊逆轉超前，加上薩格斯（Jalen Suggs）半場終了前13.3秒飆進三分彈，讓魔術上半場打完以60比50逆轉取得雙位數領先。

下半場開打後，魔術又靠班恩與班凱羅攜手搶分，率隊打出一波17比4猛攻，魔術一度手握20分大幅領先。

但灰狼一哥艾德華茲此時進入搶分模式連拿7分，讓灰狼一度追到12分差，不過魔術在末節又開啟連串攻勢，最終在5人得分達雙位數的優勢火力下，以27分之差大勝贏球。

魔術此戰以班恩17投10中砍下30分最佳，班凱羅則有25分、15籃板、3助攻進帳，魔術拿下3連勝，也是近7戰內的第5勝。

灰狼則是意外終止5連勝，艾德華茲拿下全場最高34分外帶3籃板、2助攻、2抄截、2阻攻，藍道（Julius Randle）則是14分、9籃板進帳。

▲灰狼艾德華茲砍下34分，球隊仍以慘敗收場。（圖／達志影像／美聯社）