大谷翔平領軍二連勝連霸路仍被看衰　美媒點日本致命傷

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊接連擊敗中華隊、韓國，在C組以2連勝朝分組第一邁進，不過雖然打線火力凶猛，美國媒體仍對日本隊後續賽程投下隱憂。

美媒《Fansided》點出，日本隊真正的問題不在攻擊，而是投手戰力，甚至直言，「連大谷翔平都無法讓日本的奪冠希望擺脫這個致命缺陷。」

日本隊7日面對韓國隊一戰，儘管大谷翔平等旅美球員火力全開，但投手群表現起伏不定，仍讓比賽一度陷入拉鋸；先發投手菊池雄星開賽就失掉3分，日本隊雖然隨後逆轉，不過4局下第2任投手伊藤大海先投出觸身球，接著遭金慧成轟出追平的2分砲。

即便日本隊在8局取得3分領先，下個半局仍再度失分，讓場邊氣氛數度緊繃；最終日本隊雖靠著大聯盟球員組成的打線成功守住勝果，但投手端的不安定性，仍成為外媒關注焦點。

《Fansided》進一步分析：「即便日本一路連勝，從現在開始競爭只會更加激烈，真正令人擔心的不是打擊，而是投手丘；若對手是美國、或多明尼加共和國，情況更是如此。」

「山本由伸固然是地球上最頂尖的投手之一，但他終究只是一名投手，再考慮到大聯盟賽季，也不可能對他寄予過高期待。」

對於日本隊其他投手戰力，《Fansided》〉最後也給出直接評價：「菊池與其說是頂級選手，不如說是水準中上的平均型球員；菅野智之則在菜鳥球季掙扎得過於明顯，並在休賽季轉隊，很難期待他們在面對最強打線時有出色表現。」

「整體來看，日本投手陣的深度也無法與美國或多明尼加共和國相提並論。就目前而言，衛冕冠軍日本看起來並不處於特別有利的位置。」

