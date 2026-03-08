105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

▲中華隊吉力吉撈・鞏冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊捕手吉力吉撈・鞏冠在7日對戰捷克的比賽中，6局上遭捷克投手施耐德（Martin Schneider）觸身球擊中，當下畫面引發網友熱議，有網友分享影片笑稱「像被紙屑丟到一樣」。被球擊中後，他還笑嘻嘻地與捷克捕手切爾文卡（Martin Cervenka）互動，甚至拍了一下對方的屁股，場面相當輕鬆。

吉力吉撈8日賽前受訪時還原當下對話，他透露，切爾文卡第一時間關心地問：「你還好嗎？」他則笑著回應：「你在開玩笑嗎？才105公里而已。」兩人輕鬆的互動也成為比賽中的有趣插曲。

談到與切爾文卡的交情，吉力吉撈表示兩人其實是老朋友，「我們在印第安人（現守護者）第一年延長春訓時一起練球，因為都是捕手，那時候幾乎都在一起。」他也提到，切爾文卡同樣是葉君璋總教練曾指導過的捕手，因此每次見面都會關心，「他每次遇到我都會問『How’s Yen doing？葉還好嗎？』，很想念葉總。」

能在經典賽舞台再次同場較勁，吉力吉撈也覺得格外溫暖，「棒球圈子其實很小，有機會在國際賽遇到以前的隊友，會覺得很開心、也很溫暖。」他也透露，這次經典賽還有另一位認識的朋友在波多黎各隊，讓國際賽多了一份熟悉感。

