運動雲

>

領先23分還不夠！意外遭籃網翻盤　東區龍頭活塞苦吞3連敗

記者杜奕君／綜合報導

身為東區例行賽龍頭的底特律活塞，近期面臨連敗低潮考驗，8日主場交手布魯克林籃網，活塞在一度領先多達23分情況下，末節遭到籃網大逆轉，威廉斯（Ziaire Williams）連續投進兩記三分球逆轉超前，加上一哥小波特（Michael Porter Jr.）罰進奠定勝果兩分，籃網逆轉以107比105奪勝，讓活塞苦吞3連敗。

活塞此戰賽前就傳出多名主力掛傷號，包括球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）以及主力搖擺人湯普森（Ausar Thompson）都因傷無法出賽。

不過活塞仍在「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）領軍下，團隊得分多點開花，半場打完以62比46取得雙位數領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場開打後，活塞主力前鋒哈里斯（Tobias Harris）的外線攻勢，更是讓球隊第3節一度領先來到23分之多，眼看就要拿下此戰勝利。

不料，活塞卻在此節末段陷入攻勢大當機，籃網趁勢打出一波9比0逆轉，3節打完更是僅剩11分落後。

末節籃網持續追分，威廉斯在最後關頭連飆兩記三分冷箭，終場前1分28秒終於讓籃網逆轉以兩分超前。

隨後籃網得分之鑰小波特又罰進兩分，讓領先擴大來到4分差，隨後活塞僅能靠著羅賓森（Duncan Robinson）兩罰命中追分，後續攻勢全數落空，也讓籃網逆轉以2分險勝。

籃網一哥小波特此戰砍下全場最高的30分外帶13籃板、2抄截表現出色，成為逆轉功臣的威廉斯替補也貢獻23分，其中三分球8投5中。

慘遭逆轉並吞下3連敗的活塞方面，哈里斯拿下18分、10籃板，杜倫則有17分、14籃板、3阻攻進帳。

▲籃網小波特砍下30分、13籃板率隊逆轉擊敗東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網小波特砍下30分、13籃板率隊逆轉擊敗東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞3連敗籃網小波特威廉斯Michael Porter Jr.

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

小學生足球賽3月7日開踢　773隊參戰創國內最大規模5人制賽事

小學生足球賽3月7日開踢　773隊參戰創國內最大規模5人制賽事

超猛！雷霆SGA「連124場得分20+」　追平神獸張伯倫紀錄只差2場

超猛！雷霆SGA「連124場得分20+」　追平神獸張伯倫紀錄只差2場

快訊／前夢想家空間型長人揚科維奇　轉戰PLG職籃加盟富邦勇士

快訊／前夢想家空間型長人揚科維奇　轉戰PLG職籃加盟富邦勇士

海神「反詐你我同行」主題周　賽克維奇樂當跑咖

海神「反詐你我同行」主題周　賽克維奇樂當跑咖

麵包超人跨界力挺　戰神主場周現身加持

麵包超人跨界力挺　戰神主場周現身加持

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

本季最強新秀神射庫尼普爾飆20分　黃蜂近21戰狂取17勝

本季最強新秀神射庫尼普爾飆20分　黃蜂近21戰狂取17勝

勇士「戀愛mo法」主題周　曾祥鈞、吳永盛化身momoboys酷帥登場

勇士「戀愛mo法」主題周　曾祥鈞、吳永盛化身momoboys酷帥登場

全英賽男單「台灣內戰」　戚又仁傷退讓周天成晉16強

全英賽男單「台灣內戰」　戚又仁傷退讓周天成晉16強

中華英雄！　高錦瑋自爆男籃中午返台、下午就自主加練備戰

中華英雄！　高錦瑋自爆男籃中午返台、下午就自主加練備戰

【小鹿亂撞瞬間】李政厚「突走到觀眾席」　下秒2舉動帥爆

熱門新聞

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1

2日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

5費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

最新新聞

1金倒永6局2分砲逆轉！韓國3比2超前

2字母哥27分9籃板8助攻　公鹿終止4連敗

3赫奈斯延長再見陽春砲！波多黎各逆轉

4長得像的好友對決！古林睿煬先發、郭斌中繼

5台灣球迷占領東蛋　日媒：出局也全場暴動

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366