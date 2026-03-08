領先23分還不夠！意外遭籃網翻盤　東區龍頭活塞苦吞3連敗

記者杜奕君／綜合報導

身為東區例行賽龍頭的底特律活塞，近期面臨連敗低潮考驗，8日主場交手布魯克林籃網，活塞在一度領先多達23分情況下，末節遭到籃網大逆轉，威廉斯（Ziaire Williams）連續投進兩記三分球逆轉超前，加上一哥小波特（Michael Porter Jr.）罰進奠定勝果兩分，籃網逆轉以107比105奪勝，讓活塞苦吞3連敗。

活塞此戰賽前就傳出多名主力掛傷號，包括球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）以及主力搖擺人湯普森（Ausar Thompson）都因傷無法出賽。

不過活塞仍在「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）領軍下，團隊得分多點開花，半場打完以62比46取得雙位數領先優勢。

下半場開打後，活塞主力前鋒哈里斯（Tobias Harris）的外線攻勢，更是讓球隊第3節一度領先來到23分之多，眼看就要拿下此戰勝利。

不料，活塞卻在此節末段陷入攻勢大當機，籃網趁勢打出一波9比0逆轉，3節打完更是僅剩11分落後。

末節籃網持續追分，威廉斯在最後關頭連飆兩記三分冷箭，終場前1分28秒終於讓籃網逆轉以兩分超前。

隨後籃網得分之鑰小波特又罰進兩分，讓領先擴大來到4分差，隨後活塞僅能靠著羅賓森（Duncan Robinson）兩罰命中追分，後續攻勢全數落空，也讓籃網逆轉以2分險勝。

籃網一哥小波特此戰砍下全場最高的30分外帶13籃板、2抄截表現出色，成為逆轉功臣的威廉斯替補也貢獻23分，其中三分球8投5中。

慘遭逆轉並吞下3連敗的活塞方面，哈里斯拿下18分、10籃板，杜倫則有17分、14籃板、3阻攻進帳。

▲籃網小波特砍下30分、13籃板率隊逆轉擊敗東區龍頭活塞。（圖／達志影像／美聯社）