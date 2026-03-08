美國隊壓力鍋炸開！施瓦伯關鍵全壘打助隊3比1逆轉

運動雲

▲▼美國隊施瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊施瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽，美國隊在休士頓主場迎戰英國，比賽前半段堪稱災難。面對英國隊核彈頭伊頓（Nate Eaton）首局開轟，以及小將維多（Najer Victor）的「垃圾話」挑釁，美國隊打線一路沉悶。直到5局下半，重砲施瓦伯（Kyle Schwarber）終於甦醒，面對英國第三任投手史克拉布（Andre Scrubb），他一棒將球送出右外野大牆，這發關鍵全壘打幫助美國隊取得3比1逆轉超前，徹底炸開了悶燒已久的壓力鍋！

韓德森雪恥！長打補刀擴大領先

施瓦伯的這發全壘打猶如一劑強心針，徹底喚醒了沉睡的「夢幻打線」。緊接著上場的韓德森（Gunnar Henderson）也沒有放過機會。前一局才剛被英國1A小將三振並遭到嘲諷，這次他立刻用球棒討回顏面，掃出一支重傷害的二壘安打，帶動球隊持續施壓。在這波猛烈的攻勢下，美國隊一口氣將比數擴大到5比1。

不懼垃圾話挑釁！衛冕軍展現底蘊

回顧比賽前半段，美國隊打得綁手綁腳。不僅王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）開局就遭砲轟，打線更頻頻受制於英國隊的神級守備，包含湯普森（Trayce Thompson）沒收全壘打的五星級美技，以及維多登板連飆3K的瘋狂演出。身價百億的美國球星們一度被打得灰頭土臉，甚至還要忍受對手退場時的囂張叫囂。但夢幻隊的底蘊終究不容小覷，5局下的狂轟猛炸證明了他們的真實力。

休士頓主場沸騰！美國隊要回主導權

在施瓦伯與韓德森的接力重擊下，美國隊在5局下半討回顏面，展現出強大的逆轉抗壓力，這波攻勢也讓休士頓主場的上萬名球迷徹底沸騰。面對英國隊這群韌性十足的球員，美國隊總算穩住陣腳。

