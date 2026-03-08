運動雲

>

WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）賽事如火如荼，相關話題掀熱議。有球迷發現，歷年各隊滿貫全壘打數量近期出現變化，在最新一場比賽中，中華隊靠著費爾柴德（Fairchild）轟出滿貫砲後，隊史在WBC已累積3支滿貫全壘打，數量追平美國，並列賽史第二多，只落後韓國的4支。

有球迷在PTT的Baseball板分享「中華隊滿貫炮次數追平WBC賽史第二多」，數據顯示，WBC史上滿貫全壘打排行榜目前由韓國以4支居首，而中華隊與美國則同為3支，並列第二，日本與古巴各有2支。該名球迷指出，在中華隊對上捷克一戰中，費爾柴德轟出滿貫砲，中華隊在歷屆賽事中已經累積3發滿貫全壘打，「排名賽史第二多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中華隊三發滿貫砲分別出現在2006年對中國、由「基哥」陳鏞基擊出，再來是2023年對荷蘭、由「部長」張育成擊出，以及2026年對捷克、由「費仔」費爾柴德擊出。

貼文引發討論，「竟然」、「這可以說嘴一輩子了」、「真的是各種好壞紀錄都會創的神祕隊伍」、「謎之中華隊」、「意外性最高，每次都坐雲霄飛車」、「基哥一生推！QQ」、「順風李相赫，逆風超負荷」、「有就是有啊，某些人幹嘛連這種官方也列的紀錄都硬要酸」、「有人以為滿貫轟很好打喔？」

關鍵字： WBC中華隊滿貫全壘打費爾柴德棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

【同步率100％】睦那京、朴淡備雙人舞太齊　音樂突斷反應萌翻XD

熱門新聞

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1

2日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

5費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

最新新聞

1金倒永6局2分砲逆轉！韓國3比2超前

2字母哥27分9籃板8助攻　公鹿終止4連敗

3赫奈斯延長再見陽春砲！波多黎各逆轉

4長得像的好友對決！古林睿煬先發、郭斌中繼

5台灣球迷占領東蛋　日媒：出局也全場暴動

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366