WBC滿貫砲紀錄「中華隊敲出3支」　追平美國並列第二！

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）賽事如火如荼，相關話題掀熱議。有球迷發現，歷年各隊滿貫全壘打數量近期出現變化，在最新一場比賽中，中華隊靠著費爾柴德（Fairchild）轟出滿貫砲後，隊史在WBC已累積3支滿貫全壘打，數量追平美國，並列賽史第二多，只落後韓國的4支。

有球迷在PTT的Baseball板分享「中華隊滿貫炮次數追平WBC賽史第二多」，數據顯示，WBC史上滿貫全壘打排行榜目前由韓國以4支居首，而中華隊與美國則同為3支，並列第二，日本與古巴各有2支。該名球迷指出，在中華隊對上捷克一戰中，費爾柴德轟出滿貫砲，中華隊在歷屆賽事中已經累積3發滿貫全壘打，「排名賽史第二多」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中華隊三發滿貫砲分別出現在2006年對中國、由「基哥」陳鏞基擊出，再來是2023年對荷蘭、由「部長」張育成擊出，以及2026年對捷克、由「費仔」費爾柴德擊出。

貼文引發討論，「竟然」、「這可以說嘴一輩子了」、「真的是各種好壞紀錄都會創的神祕隊伍」、「謎之中華隊」、「意外性最高，每次都坐雲霄飛車」、「基哥一生推！QQ」、「順風李相赫，逆風超負荷」、「有就是有啊，某些人幹嘛連這種官方也列的紀錄都硬要酸」、「有人以為滿貫轟很好打喔？」