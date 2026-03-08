不斷更新／金倒永6局2分砲逆轉！韓國3比2超前

運動雲

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入關鍵時刻，中華隊8日台灣時間上午11點在東京巨蛋對戰韓國隊，這場「台韓大戰」攸關晉級8強的最後希望。中華隊推出古林睿煬先發，對決韓國資深左投柳賢振。中華隊2局靠張育成開轟先馳得點，韓國隊5局追平，兩隊目前是1比1。

1局上，中華隊先攻，鄭宗哲擊出一壘滾地球刺殺，陳晨威游擊滾地球遭刺殺，費爾柴德擊出中外野飛球遭接殺。

1局下，古林睿煬登板，僅花12球讓韓國隊三上三下，金倒永擊出右邊飛球遭接殺，瓊斯（Jahmai Jones）游擊滾地球，江坤宇將球攔下後快速轉傳一壘，展現行雲流水的守備。

下一棒面對韓國隊長李政厚，古林睿煬飆出152公里，製造滾地球，江坤宇再次挺身而出，接球後傳一壘完成刺殺。

2局上，張育成第二球就逮中，直接把球扛出牆，一棒率隊先馳得點，這是張育成在歷屆經典賽轟出的第3發。不過柳賢振隨後回穩，連續解決3名打者，包括三振吳念庭、吉力吉撈．鞏冠，林安可則擊出滾地球出局。

2局下，安賢民二壘滾地球刺殺，文保景滾地球、惠特康（Shay Whitcomb）右外野飛球相繼出局。古林睿煬目前最速投到156公里。

3局上，林家正滾地球，江坤宇右外野飛球，鄭宗哲擊出中間方向穿越安打，陳晨威也擊出中間方向安打，隨後發動雙盜壘，中華隊成功攻佔二三壘，但費仔隨後遭到三振。

3局下，金周元擊出韓國隊第一安，但隨後試圖盜上二壘，古林睿煬反應迅速發動牽制，鄭宗哲成功觸殺跑者，下一棒朴東原遭到三振，瞬間形成兩出局，金慧成也擊出滾地球，古林睿煬投出變相三上三下。

4局上，韓國換投郭斌登板，值得一提的是，他正好是古林睿煬的異國好友，兩人在2022年杭州亞運後結識。

郭斌此戰一上場就火球連發，最快158公里，現場驚呼連連，這個半局讓中華隊三上三下，包括前一打席開轟的張育成吞下三振。

4局下，古林睿煬續投，再讓韓國隊苦無攻勢，三上三下，二次對決李政厚，這一回同樣製造滾地球出局。目前投完4局僅用46球。

5局上，中華隊進攻未能延續攻勢，吉力吉撈・鞏冠率先擊出左外野界外飛球出局，林家正隨後遭到三振，兩出局後江坤宇擊出界外飛球，被三壘手金倒永接殺，中華隊三上三下結束半局。

5局下，古林睿煬繼續上場，保送安賢民後被文保景敲安，因為用球數已經59球接近大會規定的65球，中華隊決定換投，由林維恩接手。林維恩登板後先製造雙殺，雖然讓三壘跑者回本壘得分、韓國追平，但隨後再讓金周元吞下三振，成功止血結束該局。

6局上，鄭宗哲砲轟郭斌，中華隊要回領先，全場歡呼高喊「Team Taiwan」，持續為台灣加油！6局上中華隊展開反攻，鄭宗哲在滿球數後鎖定來球，揮出一發超前全壘打。

隨後陳晨威擊出三壘飛球出局，費爾柴德擊出一壘飛球，兩出局後張育成未能延續攻勢，中華隊仍靠著鄭宗哲的陽春砲在本局攻下1分，以2比1超前。

6局下，金倒永逆轉2分砲，韓國3比2超前。

▲柳賢振、古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊前一戰以14比0擊敗捷克拿下本屆首勝，但由於首戰0比3不敵澳洲，目前戰績仍處於劣勢。若要保住晉級機會，中華隊除了必須擊敗韓國，還得盡可能達成「完封且至少贏4分」的條件，才有機會在複雜的比較規則中保住晉級可能。

依據本屆經典賽規則，若多隊戰績相同，將先比較彼此對戰成績；若形成互咬局面，則改以同率球隊之間的「失分÷守備出局數」作為排名依據。目前在不計入日本隊賽事的情況下，中華隊守備16局失3分，若最終與韓國、澳洲形成同戰績比較，中華隊除了必須擊敗韓國之外，還要至少贏4分並保持0失分，才能讓失分率處於較有利位置。

中華隊先發打線如下：
1 二壘 鄭宗哲
2 左外野 陳晨威
3 中外野 費爾柴德（Stuart Fairchild）
4 三壘 張育成
5 一壘 吳念庭
6 右外野 林安可
7 指定打擊 吉力吉撈．鞏冠
8 捕手 林家正
9 游擊 江坤宇

韓國隊先發打線：
1 三壘 金倒永
2 左外野 瓊斯（Jahmai Jones）
3 中外野 李政厚
4 右外野 安賢民
5 指定打擊 文保景
6 一壘 惠特康（Shay Whitcomb）
7 游擊 金周元
8 捕手 朴東原
9 二壘 金慧成

