高志綱、彭政閔看「老對手」柳賢振：從150火球變老謀深算

▲彭政閔。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

韓國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽推出左投柳賢振先發對戰中華隊，這位曾在多項國際賽壓制台灣打線的名投，相隔16年再次對上台灣。中華隊教練團成員高志綱、彭政閔球員時期都曾與他交手，如今身分轉換為教練，再度面對這位老對手，也談到柳賢振多年來的變化。

柳賢振過去在2007年亞洲棒球錦標賽、2009年世界棒球經典賽以及2010年廣州亞運都曾對台灣登板，當年2009年經典賽的中華隊陣容中，包括林岳平、高志綱與彭政閔，如今都已成為本屆經典賽中華隊教練團成員。

談到年輕時的柳賢振，高志綱笑說印象非常深刻，「150（公里）嘛，變化球又犀利，控球又不錯。」他回憶當時對方還是二十多歲的投手，球威相當驚人。不過再次看到柳賢振時，他也發現外型似乎有所改變，「我覺得他好像比較瘦一點，以前真的蠻大隻的。」

高志綱指出，雖然柳賢振現在的球速已不如巔峰時期，但整體投球能力依然具有威脅，「速度沒有像以前那麼快，不過他還是一樣有很好的控球、很好的位移，變化球的控制也都不錯。」在他看來，柳賢振最棘手的地方在於經驗，「他在解讀打者的能力很好，經驗非常足夠，這也是我們必須想辦法突破的地方。」

彭政閔從打者角度分析，認為柳賢振一直是一名典型的控球型投手，「他算是控球派，球常常可以跑在內外角邊線。」他指出柳賢振的球路具有特殊尾勁，「他的尾勁不是上竄型，但會往本壘板或捕手方向竄進來，這樣的球對打者來說其實不好攻擊。」

彭政閔認為，隨著年紀與經驗累積，柳賢振的投球風格變得更加成熟，「他現在算是比較老謀深算的投球方式，更能掌控打者的節奏，讓打者的重心跑掉。」他強調，面對這樣具備大聯盟等級經驗的投手，中華隊在策略上必須有所準備。

此外，中華隊本屆賽事前幾場比賽多次面對左投，彭政閔坦言，球隊在適應左投方面仍有需要調整的地方，「看得出來我們對左投的適應力不是那麼好，這是我們需要檢討的地方。」他期待球員能夠從前幾場比賽累積經驗，在面對柳賢振時找到突破方法。