我要吃柳丁！吉力吉撈談柳賢振幽默信心喊話　台韓戰要拚勝

▲中華隊吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽台韓大戰即將開打，中華隊打線將面對韓國王牌左投柳賢振。擔任第七棒指定打擊的吉力吉撈・鞏冠賽前談到備戰心情時展現幽默感，笑說：「我要吃柳丁！」替緊張氣氛增添輕鬆一面。

被問到即將對決柳賢振的想法時，吉力吉撈打趣表示，「我要吃柳丁？對吧！對呀，我們不能輸，才有機會。」隨後他也笑著補充，「有信心一點嘛，吃柳丁！」展現對這場關鍵戰的自信與企圖心。

談到前一晚的日韓戰，吉力吉撈表示自己也有關注，「有喔！很精彩。」他透露全隊當時一邊吃海鮮一邊看比賽，「我們吃海鮮的時候，邊吃邊看全壘打戰，是一場很精彩的比賽，張力很高。」

對於韓國隊整體實力，吉力吉撈也給予高度評價，「他們幾乎什麼快速球都打得到，主要還是回到團體戰，希望隊友互相推進，把跑者送回來，拿下勝利。」至於投手部分，他則對捕手搭配充滿信心，「有（林）家正、（蔣）少宏在，不用擔心。」

同樣先發出賽的三壘手張育成也談到對柳賢振的期待，他表示：「很期待跟他對決，因為他也是曾經在大聯盟投球的投手。」台韓戰即將登場，中華隊打線能否突破柳賢振的壓制，成為比賽重要看點。

關鍵字： 中華隊柳賢振經典賽吉力吉撈台韓大戰2026WBC2026WBC中華隊

