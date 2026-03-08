影／天使1A小將紅了！連K美國隊MVP連線　退場還噴垃圾話

▲賈吉遭到英國小將維多三振。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導



2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽，英國隊與美國隊的對抗賽中，出現了足以載入史冊的震撼一幕。英國隊在4局上換上目前效力於洛杉磯天使隊高階1A的投手維多（Najer Victor），面對全是大聯盟球星的美國隊打線，這名年僅24歲的小將展現了初生之犢不畏虎的氣魄。

賈吉、哈波也沒轍！連三K震撼休士頓

維多該局的首位對手就是紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge），他靠著犀利的火球讓賈吉揮空三振；接著面對兩屆MVP哈波（Bryce Harper），維多再度用變速球引誘成功，送出單局第2次三振。最後，面對巴爾的摩金鶯隊的新生代重砲韓德森（Gunnar Henderson），維多更是毫不手軟，以一記精采的擦棒球三振出局，讓現場一萬多名美國球迷陷入集體靜默。

Great Britain's Najer Victor strikes out Aaron Judge, Bryce Harper, Gunnar Henderson and he's PUMPED pic.twitter.com/kVRaIn3QNQ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 8, 2026

Pero y este menor.



Najer Victoracaba de ponchar a AARON JUDGE, BRYCE HARPER y GUNNAR HENDERSON en la 4ta. entrada y le dijo unas cuantas cositas a la cueva de USA.



pic.twitter.com/hQBGwN6ruV — David Alcántara (@MrAlcantara4) March 8, 2026

挑釁垃圾話！美國隊顏面掃地

最令人驚訝的是，維多在完成這項「神級成就」後，退場時並沒有表現出新秀的謙遜，反而對著美國隊休息區噴了幾句具有侵略性的「垃圾話」。這舉動無疑是在美國隊的傷口上撒鹽，讓這支身價數億美元的衛冕軍臉色鐵青。身為高階1A投手，維多用球技與口氣同時挑戰世界最強，瞬間在社群媒體上爆紅。