海神開箱新外援！杭特首秀就轟30分　補上球隊控球點缺陷

▲高雄全家海神新洋將杭特。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神日前簽下來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），身高198公分的杭特具備優異的身材條件與組織能力，7日在主場交手福爾摩沙夢想家也迎來開箱首秀，儘管海神最終以97比107不敵夢想家，但杭特上場41分鐘狂砍全場最高30分，另有7籃板、4助攻、2抄截，強勢展現即戰力，也為海神近期的控球荒提供了及時解答。

在加盟海神之前，杭特曾於上個賽季轉戰澳洲職籃，先後效力於東南墨爾本鳳凰隊（South East Melbourne Phoenix）及布里斯本子彈隊（Brisbane Bullets），在澳洲賽場期間，他繳出場均12分、4.5助攻、3.6籃板及1.4抄截的穩定成績，證明其具備在高張力防守環境下處理球的能力，海神球團看重其雙能衛的靈活性，不僅能擔任進攻終結者，更能利用身高優勢在後場發動組織，分擔球隊的控球壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對戰夢想家的首場實戰中，杭特展現了全方位的影響力，其攻下的30分為全場最高，賽後受訪時他談到來台迄今感受，大讚跟海神隊友們打球真的非常開心，「能夠參與第一場比賽並在球迷面前亮相感覺很棒。就像我說過的，到目前為止每個人都對我非常熱烈歡迎。這裡天氣很好……很舒適，雖然有一點雨，但我聽說這種天氣並不常發生。所以到目前為止我很享受這一切，我也很喜歡這裡。」

▲高雄全家海神新洋將杭特。（圖／TPBL提供）

對於個人數據與比賽結果，杭特也展現了職業球員的態度： 「顯然，雖然我拿了30分，但我們最終沒能贏下比賽，而我認為贏球才是更重要的事，所以對我而言，這次經驗算是不錯，但對於這個聯盟、球員以及裁判各方面，我還需要一點時間來適應。不過整體來說我感到非常愉快，我也很期待每天繼續和隊友們一起磨合、共同進步。我們第一天的化學反應真的很棒，我覺得隨著大家互相了解彼此的球風與擅長的領域，這種默契會越來越好。」

海神代理總教練朱永弘賽後點出了杭特加盟後的實質改變，表示先前海神過去幾場，常因缺乏穩定的控球點而導致失誤率偏高，朱教練認為杭特的到來正是解決此問題的關鍵，「我們之前幾場因為沒有比較穩定的控球，所以失誤率蠻高，那杭特來了之後幫我們補齊了這一塊。」