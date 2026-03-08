運動雲

台南Josh狂讚韓國先發「速度戰幾乎不可行」　球迷：拜託發功

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊投手柳賢振（中）。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台韓戰即將登場，棒球YouTuber「台南Josh」分析兩隊先發投手對決時直言，韓國推出的左投柳賢振控球「像藝術一樣」，不僅在大聯盟時期保送率極低，去年在韓職更壓到驚人的數字。不過，由於台南Josh素有反指標封號，大批網友反而紛紛笑呼「感謝國師」，希望他繼續稱讚對手、趕緊發功。

台南Josh 7日晚間在臉書發文，分析台韓戰先發投手對決，指出將由古林睿煬對上韓國王牌左投柳賢振，「台韓戰先發投手，古林睿煬對決柳賢振，左投套餐吃到飽」，並形容柳賢振的投球控制力非常誇張，「而且還是控球像藝術一樣的柳賢振」。

大讚柳賢振　球迷笑：謝謝國師

他進一步提到柳賢振過去在大聯盟時期的數據，「大聯盟時期的BB9只有2」，代表保送率極低，而去年回到韓職後，表現依舊穩定，「去年在韓職更是壓到了1.6」，顯示控球能力依舊在高水準。

此外，柳賢振在壘上牽制能力也非常強。台南Josh指出，「然後他看管壘上跑者的能力頂尖」，在大聯盟時期幾乎沒有跑者敢對他發動盜壘，因此如果想靠速度戰突破，「要像今天這樣大量的速度戰幾乎不可行」。

貼文曝光後，不少人卻紛紛笑喊「謝謝國師」、「國師靠你了」、「看到最後三個字，放心了」，還有人開玩笑說「你先說韓國贏好嗎拜託你」、「柳賢振誇他個一整晚都不為過」、「繼續吹別停下來。」

還有人留言補充「這樣捧就對了」、「看來明天穩了」、「柳胖怎麼輸」，甚至有人敲碗更多分析，「韓國打者也順便提點一下要注意什麼」、「現在做一集柳的特別介紹來得及嗎？」整串留言幾乎都在期待「國師發功」，相當逗趣。

