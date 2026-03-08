台韓大戰先發打線曝！球迷擔憂1事「後段火力」：安可醒醒

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽中華隊對決韓國的先發打線出爐，中華隊這場排出鄭宗哲、陳晨威、費爾柴德、張育成等人領軍的打線，整體看起來仍以速度與中心棒次火力為主。不過不少球迷認為打序仍有調整空間，特別是費爾柴德與張育成的棒次安排，引發不少討論，也有人擔心從第5棒之後火力可能出現落差。

球迷在PTT的Baseball板貼出中華隊對韓國的先發打線，依序為二壘鄭宗哲、左外野陳晨威、中外野費爾柴德、三壘張育成、一壘吳念庭、右外野林安可、指定打擊吉力吉撈．鞏冠、捕手林家正以及游擊江坤宇。

不少人討論打序安排，認為強打者應該往前排，「費仔、部長前兩棒很難嗎？」「鄭、費、部長排在一起比較好吧」、「費仔2、部長3才是比較好的排法」，也有人指出目前的排法仍算合理，「依上場的狀況這算最合理擺法了」、「右打能打的幾乎都上了，也沒有更好的選擇。」

另外也有球迷擔心後段火力，「第五棒開始就是斷層了」、「後面五棒都自殺棒」、「只能靠前五棒了。」還有人把焦點放在幾名很看當日狀態的打者身上，「安可敢不敢今天炸一發啦」、「安可醒醒」、「撈哥安可醒一個就好」，也有人直言，「安可撈哥不醒的話，今天會很難得分。」