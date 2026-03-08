運動雲

>

台韓大戰先發打線曝！球迷擔憂1事「後段火力」：安可醒醒

▲中華隊以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽中華隊對決韓國的先發打線出爐，中華隊這場排出鄭宗哲、陳晨威、費爾柴德、張育成等人領軍的打線，整體看起來仍以速度與中心棒次火力為主。不過不少球迷認為打序仍有調整空間，特別是費爾柴德與張育成的棒次安排，引發不少討論，也有人擔心從第5棒之後火力可能出現落差。

球迷在PTT的Baseball板貼出中華隊對韓國的先發打線，依序為二壘鄭宗哲、左外野陳晨威、中外野費爾柴德、三壘張育成、一壘吳念庭、右外野林安可、指定打擊吉力吉撈．鞏冠、捕手林家正以及游擊江坤宇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人討論打序安排，認為強打者應該往前排，「費仔、部長前兩棒很難嗎？」「鄭、費、部長排在一起比較好吧」、「費仔2、部長3才是比較好的排法」，也有人指出目前的排法仍算合理，「依上場的狀況這算最合理擺法了」、「右打能打的幾乎都上了，也沒有更好的選擇。」

另外也有球迷擔心後段火力，「第五棒開始就是斷層了」、「後面五棒都自殺棒」、「只能靠前五棒了。」還有人把焦點放在幾名很看當日狀態的打者身上，「安可敢不敢今天炸一發啦」、「安可醒醒」、「撈哥安可醒一個就好」，也有人直言，「安可撈哥不醒的話，今天會很難得分。」

關鍵字： 中華隊打線費爾柴德張育成WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

最新新聞

1林子偉喊話無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗

2好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

3彭政閔、高志綱談柳賢振：老謀深算

4杭特首秀轟30分　解決海神控球荒

5我要吃柳丁！吉力吉撈幽默信心喊話

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366