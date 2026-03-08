運動雲

意外林昱珉沒投！韓國主帥柳志炫：已準備好應對古林睿煬

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲古林睿煬將在台韓大戰掛帥先發。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽進入白熱化，韓國隊在經歷昨（7）日敗給日本的苦戰後，今日上午在東京巨蛋迎戰中華隊。韓國隊總教練柳志炫在賽前記者會正式宣布，將派出現年38歲、擁有10年大聯盟資歷的老將「左投王牌」柳賢振先發。柳志炫直言：「柳賢振是目前隊內最信任的投手，這場關鍵比賽必須由他扛起。」這也是柳賢振睽違16年再次於經典賽對決台灣，備受外界關注。

▲柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國總教練柳志炫。（圖／達志影像／美聯社）

研究古林睿煬已久　意外林昱珉無法登板

談到台灣隊今日派出的先發投手古林睿煬，柳志炫表示球隊早有準備：「古林是我們一直預測會遇到的對手，從沖繩集訓開始就一直在研究他的球路。」不過他也坦言有些意外，原本預想台灣可能會派出左投林昱珉，但因規定他無法上場，韓國隊也準備好應對方案。面對「晚場接午場」的密集賽程，柳志炫認為雖然選手難免疲勞，但12小時的休息時間尚在預期內，球員氣氛依舊高昂。

打線變陣！文保景傷後轉任指定打擊

在打序安排上，韓國隊因傷兵出現微調。強打文保景在昨日比賽跑壘時腰部受到撞擊，為減輕負擔，今日將不參與守備，改擔任指定打擊（DH）。守備位置則由新星金倒永移防三壘，文賢彬守一壘，1到6棒維持與首戰相同陣容。柳志炫強調，雖然文保景有傷在身，但整體戰力不受影響，期待後段棒次金周元與金慧成能發揮串聯效果。

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

教頭信任不嘮叨　核心計畫力拼勝戰

面對連續三天的硬仗，柳志炫坦言牛棚調度確實是一大挑戰，但「今天這場一定要贏」。他透露將動用最強的後援投手群支援柳賢振，希望能順利收下比賽。對於昨日輸球，柳志炫選擇不給球員額外壓力：「如果贏球我會叫大家別興奮，既然輸了，我也不想多說什麼以免變嘮叨。」他對隊長李政厚的領導能力充滿信心，認為全隊已凝聚一心，準備在台韓大戰全力搶勝。

