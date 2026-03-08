影／英國隊守備開掛！湯普森「五星級美技」沒收追平轟

▲湯普森（Klay Thompson）代表英國出戰經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽上演震撼戲碼，主場作戰的美國隊在2局下半展開瘋狂反擊。美國隊「重砲捕手」史密斯（Will Smith）瞄準一顆紅中失投球，大棒一揮擊出右外野方向深遠飛球。眼看小白球即將越過全壘打牆追平比分，英國隊右外野手湯普森（Trayce Thompson）展現極致運動能力，在全壘打牆邊高高躍起，硬生生將這顆必死球從牆外「撈」了回來！

WHAT A CATCH ????



[廣告]請繼續往下閱讀... March 8, 2026

運動基因太強！NBA球星克雷弟震撼全場

這記世界級的五星美技，不僅讓原本準備慶祝的美國球迷瞬間驚呆，也讓全場焦點集中在湯普森身上。事實上，湯普森來自超強運動世家，他的哥哥正是NBA名震江湖的「浪花兄弟」射手克雷·湯普森（Klay Thompson）。雖然在不同球場發光發熱，但湯普森這神來一抓，再次證明了家族強大的運動天賦。

前兄弟洋投泰勒激動 投手丘上叫好

隊友在身後展現神級防守，受益最大的莫過於英國隊先發投手、前中信兄弟洋投泰勒（Tyler Viza）。面對大聯盟等級的強悍火砲，泰勒原本表情凝重，但在親眼目睹湯普森將全壘打沒收後，他忍不住在投手丘上大聲喝采並激動鼓掌。這記美技不僅守住分數，更讓英國隊整體的防禦士氣提升到最高點。