運動雲

>

影／英國隊守備開掛！湯普森「五星級美技」沒收追平轟

▲▼道奇DFA 湯普森（Klay Thompson）弟弟Trayce Thompson。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森（Klay Thompson）代表英國出戰經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽上演震撼戲碼，主場作戰的美國隊在2局下半展開瘋狂反擊。美國隊「重砲捕手」史密斯（Will Smith）瞄準一顆紅中失投球，大棒一揮擊出右外野方向深遠飛球。眼看小白球即將越過全壘打牆追平比分，英國隊右外野手湯普森（Trayce Thompson）展現極致運動能力，在全壘打牆邊高高躍起，硬生生將這顆必死球從牆外「撈」了回來！

運動基因太強！NBA球星克雷弟震撼全場

這記世界級的五星美技，不僅讓原本準備慶祝的美國球迷瞬間驚呆，也讓全場焦點集中在湯普森身上。事實上，湯普森來自超強運動世家，他的哥哥正是NBA名震江湖的「浪花兄弟」射手克雷·湯普森（Klay Thompson）。雖然在不同球場發光發熱，但湯普森這神來一抓，再次證明了家族強大的運動天賦。

前兄弟洋投泰勒激動　投手丘上叫好

隊友在身後展現神級防守，受益最大的莫過於英國隊先發投手、前中信兄弟洋投泰勒（Tyler Viza）。面對大聯盟等級的強悍火砲，泰勒原本表情凝重，但在親眼目睹湯普森將全壘打沒收後，他忍不住在投手丘上大聲喝采並激動鼓掌。這記美技不僅守住分數，更讓英國隊整體的防禦士氣提升到最高點。

關鍵字： 經典賽WBC英國隊美國隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

最新新聞

1林子偉喊話無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗

2好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

3彭政閔、高志綱談柳賢振：老謀深算

4杭特首秀轟30分　解決海神控球荒

5我要吃柳丁！吉力吉撈幽默信心喊話

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366