運動雲

>

韓國「晚接午」體力吃虧？球迷反擔心中華隊：四連戰很累

▲中華隊打擊教練彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽如火如荼，有球迷好奇，韓國隊「晚接午」，中華隊是不是有優勢？就有人分析，韓國隊雖然面臨「晚接午」賽程，看起來體力會比較吃虧，但其實中間曾休息一天，體能有機會恢復；反觀中華隊則是四連戰沒有休息日，體力消耗同樣不小，因此韓國在體能上未必真的處於劣勢，話題引發討論。

有球迷在PTT的Baseball板發起討論「韓晚接午但休過一日」，韓國隊在對捷克比賽後其實休息了一天，體力有回充的時間，接著才是晚間對日本、再晚接午對台灣。雖然「晚接午」確實會比較累，但中間有休息日仍有助恢復體力，因此不一定完全吃虧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友也分析，韓國在先發投手安排上似乎「偷襲」中華隊，因為不少球迷、媒體原本認為會是郭彬先發，因此情蒐與心理準備多半朝這方向進行，沒想到韓國在夜間宣布派出柳賢振，多少讓外界有些意外。他也說，中華隊投手群接下來面對像日本等級的打線，心理壓力不小。

貼文曝光後，引發球迷討論，「不用想太多，好好打贏韓國比較實在」、「四連戰真的很累的」、「日韓晉級機率最高，我們只是期待那一絲曙光而已」、「與其算來算去，不如盡力打出一場好球」、「贏韓國就投爽了，全力以赴吧！」

關鍵字： 棒球體能韓國隊中華隊經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

MIMI製作浮誇巧克力湯　大聲血糖飆升「我睡一下」

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

最新新聞

1林子偉喊話無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗

2好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

3彭政閔、高志綱談柳賢振：老謀深算

4杭特首秀轟30分　解決海神控球荒

5我要吃柳丁！吉力吉撈幽默信心喊話

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366