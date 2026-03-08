韓國「晚接午」體力吃虧？球迷反擔心中華隊：四連戰很累

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽如火如荼，有球迷好奇，韓國隊「晚接午」，中華隊是不是有優勢？就有人分析，韓國隊雖然面臨「晚接午」賽程，看起來體力會比較吃虧，但其實中間曾休息一天，體能有機會恢復；反觀中華隊則是四連戰沒有休息日，體力消耗同樣不小，因此韓國在體能上未必真的處於劣勢，話題引發討論。

有球迷在PTT的Baseball板發起討論「韓晚接午但休過一日」，韓國隊在對捷克比賽後其實休息了一天，體力有回充的時間，接著才是晚間對日本、再晚接午對台灣。雖然「晚接午」確實會比較累，但中間有休息日仍有助恢復體力，因此不一定完全吃虧。

該名網友也分析，韓國在先發投手安排上似乎「偷襲」中華隊，因為不少球迷、媒體原本認為會是郭彬先發，因此情蒐與心理準備多半朝這方向進行，沒想到韓國在夜間宣布派出柳賢振，多少讓外界有些意外。他也說，中華隊投手群接下來面對像日本等級的打線，心理壓力不小。

貼文曝光後，引發球迷討論，「不用想太多，好好打贏韓國比較實在」、「四連戰真的很累的」、「日韓晉級機率最高，我們只是期待那一絲曙光而已」、「與其算來算去，不如盡力打出一場好球」、「贏韓國就投爽了，全力以赴吧！」