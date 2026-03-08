運動雲

影／又是第一棒！美國隊連兩天挨轟　英國1比0暫時領先

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏爾披上美國隊戰袍，沒想到首打席就挨轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽B組預賽，美國隊在休士頓主場迎戰英國。美國隊派出底特律老虎隊當家王牌「虎王」史庫柏爾（Tarik Skubal）坐鎮先發，原本預期能輕鬆壓制，未料開賽第一局就踢到鐵板。英國隊首棒打者伊頓（Nate Eaton）毫不客氣，瞄準史庫柏爾的球路直接揮棒，球劃過優美的弧線直接飛出左中外野大牆，這發「首打席全壘打」瞬間讓全場靜默，英國隊取得1比0領先。

惡夢重演！美國連兩場遭首棒開轟

這發全壘打對美國隊而言簡直是惡夢重演。就在昨（7）日對陣巴西的比賽中，美國隊王牌韋伯（Logan Webb）才剛被拉米瑞茲（Lucas Ramirez）上演過「首局首棒首打席全壘打」。沒想到短短不到24小時，史庫柏爾再度成為這項尷尬紀錄的苦主。連續兩天遭到對手「開場下馬威」，也反映出英國隊在本次賽事中不容小覷的侵略性。

前中信兄弟泰勒登板 台灣球迷熱議

除了首局的驚天一轟，本場比賽英國隊的先發投手也與台灣有深厚淵源。派出的是曾效力於中信兄弟的洋投泰勒（Tyler Viza）。泰勒在台灣時期就展現不俗的控球能力，這次代表英國在世界最高舞台對決由哈波（Bryce Harper）、賈吉（Aaron Judge）組成的美國「夢幻打線」，成功吸引許多台灣棒球迷守在螢幕前為其助陣。

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
