運動雲

>

高永表遭侍Japan三轟震撼教育　坦言「太在意日本打者」

▲高永表。（圖／達志影像／美聯社）

▲高永表。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽7日持續在東京巨蛋登場，日本隊8比6逆轉擊敗韓國隊，韓國隊此戰未推王牌應戰，而是由34歲側投高永表先發，結果他遭鈴木誠也單場雙響砲、大谷翔平轟出追平全壘打，投不滿3局失4分退場。

高永表賽後表示，「比賽一開始就對大谷投出保送，我需要一些時間去掌握控球的感覺；被用滑球打出2支全壘打，這點很遺憾，」他也坦言，「因為太過在意日本打者，讓比賽的進行變得很困難。」

韓媒指出，高永表為了因應WBC，特別調整投球動作，希望讓直球與變速球更難分辨，但結果反而出現不少失投，球路集中在紅中位置，遭日本打者掌握。

此外，韓媒也透露，高永表原本很可能不是日韓戰先發人選，而是直到2月底沖繩集訓期間才拍板定案；韓國總教練柳志炫表示，「最終得出的結論是，由高永表擔任日韓戰先發是最好的安排。」

報導分析，這其實是韓國隊的戰略選擇，目標放在搶進8強，因此將柳賢振、鄧寧（Dane Dunning）等王牌級投手保留到對中華隊、澳洲之戰。

高永表也曾談到自己的心境，「我們必須從戰略面去思考，畢竟我們的目標是8強，是突破小組賽，所以必須好好擬定戰略。」

對於未能替球隊多吃局數，他最後則說，「即使失分了，我也想著明天對台灣、後天對澳洲的比賽都很重要，所以想盡可能多吃一些局數，但結果比想像中還投不下去，真的很遺憾。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

最新新聞

1林子偉喊話無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗

2好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

3彭政閔、高志綱談柳賢振：老謀深算

4杭特首秀轟30分　解決海神控球荒

5我要吃柳丁！吉力吉撈幽默信心喊話

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366