高永表遭侍Japan三轟震撼教育　坦言「太在意日本打者」

世界棒球經典賽7日持續在東京巨蛋登場，日本隊8比6逆轉擊敗韓國隊，韓國隊此戰未推王牌應戰，而是由34歲側投高永表先發，結果他遭鈴木誠也單場雙響砲、大谷翔平轟出追平全壘打，投不滿3局失4分退場。

高永表賽後表示，「比賽一開始就對大谷投出保送，我需要一些時間去掌握控球的感覺；被用滑球打出2支全壘打，這點很遺憾，」他也坦言，「因為太過在意日本打者，讓比賽的進行變得很困難。」

韓媒指出，高永表為了因應WBC，特別調整投球動作，希望讓直球與變速球更難分辨，但結果反而出現不少失投，球路集中在紅中位置，遭日本打者掌握。

此外，韓媒也透露，高永表原本很可能不是日韓戰先發人選，而是直到2月底沖繩集訓期間才拍板定案；韓國總教練柳志炫表示，「最終得出的結論是，由高永表擔任日韓戰先發是最好的安排。」

報導分析，這其實是韓國隊的戰略選擇，目標放在搶進8強，因此將柳賢振、鄧寧（Dane Dunning）等王牌級投手保留到對中華隊、澳洲之戰。

高永表也曾談到自己的心境，「我們必須從戰略面去思考，畢竟我們的目標是8強，是突破小組賽，所以必須好好擬定戰略。」

對於未能替球隊多吃局數，他最後則說，「即使失分了，我也想著明天對台灣、後天對澳洲的比賽都很重要，所以想盡可能多吃一些局數，但結果比想像中還投不下去，真的很遺憾。」