背水一戰抗韓！鄭宗哲喊話目標贏球：大家都準備好了

▲中華隊鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊今天對韓國背水一戰，輸了就確定淘汰，無緣晉級8強。鄭宗哲賽前出席記者會表示，韓國是一支實力相當強的球隊，但對中華隊而言最重要的仍是保持簡單、全力以赴面對比賽，「很多事情我們無法控制，就是努力把比賽打好。」他也對球隊有信心，「我們大家都準備好了！」

鄭宗哲在前一戰對捷克的比賽中表現亮眼，擔任開路先鋒的他首局第一打席就突襲短打成功上壘，讓捷克防線措手不及，也為中華隊點燃攻勢。整場比賽他3度選到保送並跑回3分，成為球隊進攻的重要推手。他賽後直言，球隊的目標其實很簡單，「大家就是很渴望得分。」

談到當時的短打決定，鄭宗哲透露那是自己的想法，「就是為了要上壘，這樣才有辦法有攻勢。」他認為前兩場比賽球隊缺少的正是這樣的節奏，「至少要有人先上壘，要有推進，也要先得分，這都是我們過去兩天沒有做到的事情，我覺得就是要做，這樣才會贏。」





▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

前一晚韓國與日本的比賽，兩隊攻勢你來我往，最終日本8比6勝出。鄭宗哲透露球隊也有關注韓國表現，「不管投手還是打擊都很令人印象深刻，是一場非常好看的比賽。」

「韓國是一支實力非常強的球隊，但是我覺得對中華隊選手來講，就是全力以赴，努力搶勝。 因為太多東西沒辦法控制了。」他強調保持簡單想法，全力以赴打球，「 結果就是時間過後我們才會知道。」

本屆賽事在東京巨蛋舉行，現場湧入大批台灣球迷為中華隊加油。鄭宗哲形容，這樣的氣氛讓人有種「客場又像主場」的感覺，「東京巨蛋是一個非常棒的球場，也有很多歷史，能在這裡打球真的很榮幸。」

他感謝遠道而來的台灣球迷支持，「謝謝很多台灣球迷來東京為我們加油，這對中華隊真的是很大的鼓勵。」即使目前戰況不利，他仍強調球隊不會放棄，「我們也沒有忘記目標就是在這裡贏球，雖然現在的情況對我們不是很有優勢，但是不到最後那一刻，我們都不會放棄。」