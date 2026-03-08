台韓大戰柳賢振先發！曾豪駒不意外　連4天賽程考驗體力

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊8日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽迎戰韓國，這場「台韓大戰」攸關晉級希望。韓國隊此戰推出旅美名投柳賢振先發，中華隊總教練曾豪駒表示，球隊對此並不意外，賽前情蒐會議也已經針對對方球路做過討論，關鍵仍在於打者能否在場上執行策略、把握失投球。

曾豪駒表示，柳賢振是一名經驗相當豐富的投手，「他算是經驗老到的投手，過去對中華隊的投球我們也都有看過，對他的球路也都知道。」教練團在情蒐會議中已經整理相關資訊，希望打者在場上能夠依照策略應對。

談到打線策略，他指出，昨天球員在比賽中展現不錯的觀察力，能夠依照場上狀況做出判斷，「昨天比賽選手們發揮觀察力做出判斷，我們希望把昨天好的狀況延續到今天。」面對韓國投手群，他強調攻擊時仍要專注在細節，「下去攻擊的時候把握失投球，把該掌握的東西掌握好。」

曾豪駒也提到，韓國隊在研究中華隊昨天的比賽後，勢必會做出調整，「他們也有看到昨天比賽，一定會多加注意。」

此外，中華隊本屆賽事面臨連續4天比賽的賽程安排，體能負擔不小。曾豪駒坦言，對球員來說確實是很大的挑戰，「連四天賽事對球員來講是非常大的負擔，尤其是在職業賽季開始前夕，每個人的出賽安排都需要花很多心力。」

不過他強調，賽程並非球隊可以掌控的因素，「賽程要不要改變不是我們可以掌控。」球隊目前唯一能做的，就是專注於比賽本身，「選手們還是全心全意面對這樣的比賽，現在就是盡全力，把我們該做的事情做好。」