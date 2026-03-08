運動雲

>

追平2分砲成空響！金慧成滿壘遭三振　賽後嘆：真的很不甘心

▲金慧成炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成炸裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽7日賽事，日本隊在一度落後情況下，以8比6逆轉擊敗韓國隊，讓韓國在國際賽對日苦吞11連敗；比賽中效力洛杉磯道奇的金慧成4局上轟出追平2分砲，一度替球隊點燃反攻氣勢，只是8局上兩出局滿壘的關鍵打席遭到三振，錯失扳平甚至逆轉契機。賽後他受訪時難掩懊悔，坦言自己「連全壘打都不記得了」，腦中反覆浮現的只有最後那次三振。

韓國隊此役開局打得積極，首局就由舊金山巨人外野手李政厚敲出適時安打率隊先馳得點，至於與大谷翔平同屬道奇、去年也一同拿下世界大賽冠軍的金慧成則以先發第9棒、二壘手身分登場。

4局上1出局一壘有人時，金慧成面對日本隊第2任投手伊藤大海，在1好3壞下鎖定一顆投進內角、球速150公里的直球將球轟向右中外野，一棒掃出追平比數的2分全壘打，展現韓國隊旅美戰力的存在感。

這發全壘打也在韓國社群平台掀起話題，因為轉播拍到大谷翔平在休息區鼓掌的畫面，隨即引發韓媒熱議；金慧成賽後談到這一幕時表示，「我回到本壘後，和大谷對上了眼，大概就是那樣的意思。」

只是韓國隊後續牛棚調度未能守住局面。7局下兩出局二壘有人時，韓國隊先選擇故意四壞保送大谷翔平，接著換上左投金永奎，沒想到卻成了戰局轉折點。

日本隊之後靠近藤健介、鈴木誠也連續選到保送擠回超前分，接著吉田正尚再敲出2分打點安打，瞬間將差距拉開為3分。

不過韓國隊並未輕易放棄，8局上持續追擊將分差縮小到2分，並在兩出局後攻占滿壘，把追平甚至逆轉希望再度交到金慧成手中，當時只要一支安打就能追平，若形成長打甚至可能一棒翻盤，但他在2好2壞球數下，目送一顆投向內角低角度的刁鑽指叉球進入好球帶，最終遭到三振，錯失最關鍵的反攻機會。

賽後在東京巨蛋接受韓媒訪問時，金慧成對自己的表現毫不寬貸，「輸了比賽，就不能說自己打得很好，我現在只有不甘心而已。」

即便他曾轟出追平2分砲，賽後最掛念的卻不是那支全壘打，「我連打全壘打的畫面都不記得了，現在浮現出來的，只有最後三振的那個打席，真的非常不甘心。」

當記者問到，最後第5球是否因為球路太完美，已經是很難處理的一球時，金慧成仍把責任攬在自己身上，「不是，那球我還是得打到，真的很不甘心，那球本來應該由我來打出去。」

面對韓媒再度追問，是否對第3球高球揮空更感到可惜時，金慧成直言，「不是，我懊悔的是第5球我沒能把棒子揮出去，就這樣被三振；我腦中一直浮現的，就只有那個畫面。」

隨後有記者安慰他，表示雖然最終輸球，但這場日韓大戰久違打出接近比分，也讓球迷重新感受到對戰張力與比賽樂趣；不過金慧成還是無法認同這樣的說法，「即使如此，輸了就是輸了，只有贏下比賽，大家才能真正感受到更多樂趣，我真的覺得很抱歉。」

對於接下來攸關晉級的8日對台灣之戰，金慧成也提到，自己必須盡快調整狀態迎戰下一場比賽，「我想趕快回到住處休息，努力把身體和狀況調整到最好。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

最新新聞

1林子偉喊話無懼柳賢振：打過山本由伸有經驗

2好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

3彭政閔、高志綱談柳賢振：老謀深算

4杭特首秀轟30分　解決海神控球荒

5我要吃柳丁！吉力吉撈幽默信心喊話

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366