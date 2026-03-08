追平2分砲成空響！金慧成滿壘遭三振　賽後嘆：真的很不甘心

▲金慧成炸裂。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽7日賽事，日本隊在一度落後情況下，以8比6逆轉擊敗韓國隊，讓韓國在國際賽對日苦吞11連敗；比賽中效力洛杉磯道奇的金慧成4局上轟出追平2分砲，一度替球隊點燃反攻氣勢，只是8局上兩出局滿壘的關鍵打席遭到三振，錯失扳平甚至逆轉契機。賽後他受訪時難掩懊悔，坦言自己「連全壘打都不記得了」，腦中反覆浮現的只有最後那次三振。

HYESEONG KIM HOME RUN!!!!



KIM TIES THE GAME!!! ???????? pic.twitter.com/NM3xEY6gtX [廣告]請繼續往下閱讀... March 7, 2026

韓國隊此役開局打得積極，首局就由舊金山巨人外野手李政厚敲出適時安打率隊先馳得點，至於與大谷翔平同屬道奇、去年也一同拿下世界大賽冠軍的金慧成則以先發第9棒、二壘手身分登場。

4局上1出局一壘有人時，金慧成面對日本隊第2任投手伊藤大海，在1好3壞下鎖定一顆投進內角、球速150公里的直球將球轟向右中外野，一棒掃出追平比數的2分全壘打，展現韓國隊旅美戰力的存在感。

這發全壘打也在韓國社群平台掀起話題，因為轉播拍到大谷翔平在休息區鼓掌的畫面，隨即引發韓媒熱議；金慧成賽後談到這一幕時表示，「我回到本壘後，和大谷對上了眼，大概就是那樣的意思。」

只是韓國隊後續牛棚調度未能守住局面。7局下兩出局二壘有人時，韓國隊先選擇故意四壞保送大谷翔平，接著換上左投金永奎，沒想到卻成了戰局轉折點。

日本隊之後靠近藤健介、鈴木誠也連續選到保送擠回超前分，接著吉田正尚再敲出2分打點安打，瞬間將差距拉開為3分。

不過韓國隊並未輕易放棄，8局上持續追擊將分差縮小到2分，並在兩出局後攻占滿壘，把追平甚至逆轉希望再度交到金慧成手中，當時只要一支安打就能追平，若形成長打甚至可能一棒翻盤，但他在2好2壞球數下，目送一顆投向內角低角度的刁鑽指叉球進入好球帶，最終遭到三振，錯失最關鍵的反攻機會。

賽後在東京巨蛋接受韓媒訪問時，金慧成對自己的表現毫不寬貸，「輸了比賽，就不能說自己打得很好，我現在只有不甘心而已。」

即便他曾轟出追平2分砲，賽後最掛念的卻不是那支全壘打，「我連打全壘打的畫面都不記得了，現在浮現出來的，只有最後三振的那個打席，真的非常不甘心。」

當記者問到，最後第5球是否因為球路太完美，已經是很難處理的一球時，金慧成仍把責任攬在自己身上，「不是，那球我還是得打到，真的很不甘心，那球本來應該由我來打出去。」

面對韓媒再度追問，是否對第3球高球揮空更感到可惜時，金慧成直言，「不是，我懊悔的是第5球我沒能把棒子揮出去，就這樣被三振；我腦中一直浮現的，就只有那個畫面。」

隨後有記者安慰他，表示雖然最終輸球，但這場日韓大戰久違打出接近比分，也讓球迷重新感受到對戰張力與比賽樂趣；不過金慧成還是無法認同這樣的說法，「即使如此，輸了就是輸了，只有贏下比賽，大家才能真正感受到更多樂趣，我真的覺得很抱歉。」

對於接下來攸關晉級的8日對台灣之戰，金慧成也提到，自己必須盡快調整狀態迎戰下一場比賽，「我想趕快回到住處休息，努力把身體和狀況調整到最好。」