韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

▲日韓大戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓大戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）7日在東京巨蛋上演焦點日韓戰，日本隊終場8比6擊敗韓國隊拿下2連勝，韓國隊則吞下本屆賽會首敗，戰績來到1勝1敗；儘管無緣贏球，韓國媒體仍對這場與日本激戰到最後一刻的比賽內容給予高度評價，直言相較前一戰中華隊遭到日本壓制，兩隊表現「簡直是天壤之別」。

韓國隊首局就把握日本先發投手菊池雄星狀況不穩，靠著一波密集安打先馳得點，單局灌進3分取得領先；不過日本隊很快展開反撲，在前3局內靠著鈴木誠也、大谷翔平、吉田正尚接連開轟，以5比3逆轉戰局。

其中鈴木誠也火力最為兇猛，前兩打席就連續轟出全壘打，展現長打破壞力，也成為日本隊此役最具威脅的打者之一。

韓國隊並未就此放棄，靠著金慧成的2分砲追平比數，持續緊咬戰局；7局下日本隊在滿壘機會中，鈴木誠也選到擠回分保送，再度超前。

隨後吉田正尚補上2分打點安打，將比數拉開至8比5；韓國隊8局上追回1分，追到只差2分，甚至一度製造出一棒逆轉機會，但最終仍遭日本終結者大勢守住勝果。

近年韓日交手，多半是日本從比賽前段就掌握主導權，並一路擴大差距，不過這場比賽呈現截然不同內容，雙方一路互有攻勢、比分緊咬，直到最後都無法斷言勝負，韓國隊也展現出與日本正面對抗的能力。

韓國媒體《體育東亞》賽後點出，日本隊此役得分幾乎完全仰賴旅美打者發揮，報導寫道：「大谷、鈴木、吉田3人敲出6支安打、貢獻8分打點，其中包括4發全壘打；日本隊全場所有得分，都是由這3名大聯盟打者包辦，韓國沒能壓制住他們，因此吞下敗仗。」

《體育東亞》也強調，韓國雖然輸球，仍有值得肯定之處，「但是，這場比賽確實也有明確的正面收穫。」

該媒體更進一步拿韓國與台灣前一戰面對日本的內容相比，指出：「前一天，中華隊面對日本，直到7局為止只敲出1支安打，最後遭到提前結束比賽；若與那場比賽相比，這一戰簡直是天壤之別。」

對於韓國隊能和日本隊形成激烈打擊戰，《體育東亞》最後也表示：「這場比賽的內容，讓人對8日對中華隊、9日對澳洲的比賽產生期待。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

