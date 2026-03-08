金慧成轟追平彈！大谷翔平場邊反應引熱議　美媒：看起來很自豪

▲大谷翔平、金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊與韓國隊7日在東京巨蛋交手，日本隊終場8比6獲勝。比賽過程中韓國隊內野手金慧成在4局上轟出追平全壘打，仍成為場上焦點。

更引發討論的是，當日本隊遭到這發關鍵一擊時，坐在板凳區的大谷翔平並未流露沮喪情緒，反而以平靜神情注視，展現對隊友兼對手的尊重，美國洛杉磯當地媒體也注意到這一幕，形容他「看起來很自豪」。

這場比賽日本隊原本握有領先，4局上1出局、一壘有人時，場上投手伊藤大海遭到金慧成逮中來球，轟出一發精彩的追平兩分砲；對日本隊而言，這一轟無疑相當傷，不過大谷翔平在板凳席上的反應，卻意外成為另一個話題。

HYESEONG KIM NO-DOUBT HOMER



美媒《Dodgers Nation》8日更新官方X，點出大谷翔平在看到道奇隊隊友金慧成開轟後，於板凳席露出沉穩表情，並未因敵我立場不同而掩飾對精彩表現的肯定；報導也指出，這樣不分敵我、坦率向好表現致意的舉動，正是相當符合大谷一貫風格的表現。

《Dodgers Nation》寫道：「當金慧成從日本手中轟出全壘打的瞬間，正在看著這一幕的大谷翔平看起來非常自豪；這兩人在比賽前也曾在球場上重逢。」

報導也進一步提到，兩人身為道奇隊隊友，在大聯盟賽季中並肩作戰，如今雖在國家隊賽場上分屬不同陣營，仍可見彼此間深厚情誼。