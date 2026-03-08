凱西開轟、索羅卡壓制！加拿大首戰開紅盤　哥倫比亞苦吞2連敗

▲索羅卡（Michael Soroka）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽A組賽事持續進行，加拿大在首戰展現外界看好出線的實力，靠著凱西（Owen Caissie）轟出兩分砲，加上索羅卡（Michael Soroka）先發3局穩健壓制，終場以8比2擊敗哥倫比亞搶下分組賽首勝，也讓哥倫比亞吞下2連敗。

Owen Caissie and Abraham Toro each drive in 2 as Team Canada wins its #WorldBaseballClassic opener ???????? pic.twitter.com/vmN2xUbZYP [廣告]請繼續往下閱讀... March 7, 2026

加拿大總教練惠特（Ernie Whitt）賽後肯定全隊表現，他說，「我很滿意我們這場比賽的內容，我們磨出了不少打席，也有一些非常棒的打席內容；我們的投手群不斷把球投進好球帶，這正是我們想做到的事。」

加拿大在2局上率先突破僵局，凱西掃出一發兩分全壘打，幫助球隊先馳得點，之後一路維持領先；索羅卡先發3局成功定調，加上後面5名後援投手聯手封鎖，將哥倫比亞壓制在2分、6支安打。

值得一提的是，凱西這發全壘打還出現有趣插曲，落點正好進入一名加拿大球迷手中的國旗裡，而巧合的是，那位球迷名字也叫歐文（Owen）。

Team Canada's first runs of the #WorldBaseballClassic come on an Owen Caissie home run! ???????? pic.twitter.com/8IXtDedjQp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

談到這支全壘打時，凱西表示，「我沒有注意到那件事，但這支全壘打確實幫球隊帶來一點推動力，這種開局永遠不會有壞處，而且在這種短期賽事中，先得分真的非常重要；我們原本的比賽計畫很簡單，但確實奏效了。」

雖然最終比分有明顯差距，但比賽其實一路僵持到8局下，加拿大單局再灌進4分才徹底拉開；托羅（Abraham Toro）敲出帶有打點的三壘安打，奈勒（Bo Naylor）也補上1支帶有打點的安打，成為加拿大擴大差距的關鍵。

Josh Naylor brings home another for Team Canada! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/9vo8C2IMdK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

反觀哥倫比亞，前兩戰進攻表現明顯受限，球隊在首戰遭波多黎各完封後，此戰直到3局才靠阿羅約（Michael Arroyo）在兩出局後敲出帶有打點的一壘安打，攻下本屆賽事首分。

哥倫比亞總教練莫斯奎拉（Jose Mosquera）談到球隊現況時表示，「我們傳達給球員的訊息是，我們還有很多事情要做，我們不能垂頭喪氣，也必須持續拚戰，因為你不能只是來到這樣的賽事，然後像是隨便走進場一樣；沒有人會這樣想，我們想競爭，我們想好好比賽。」

Abraham Toro adds on for Team Canada with an RBI triple #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/veeT1NdvZV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

哥倫比亞此役賽前又傳出壞消息，原訂先發的特黑蘭（Julio Teheran）因右肩夾擠不適，在開賽前臨時被撤換；球隊表示這屬於預防性措施，改由柏格納（Austin Bergner）頂替先發，他主投2局，被敲2安、送出1次保送、失2分。

莫斯奎拉透露，他是在「比賽前5分鐘」才得知特黑蘭無法先發的消息，後續仍將持續觀察狀況，期待之後還有機會安排他出賽。

Team Canada begins its #WorldBaseballClassic run with a W! pic.twitter.com/OeUI9z0SWK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

談到臨陣換投，莫斯奎拉說，「這是我們沒有預料到的狀況，但這就是棒球，有時候我們就是得面對這樣的情況；尤其這件事發生在他身上，他是一位競爭心非常強的球員，我們知道他在牛棚裡總是全力以赴，只為了做好比賽準備。」

加拿大拿下首勝後，接下來將迎戰巴拿馬；哥倫比亞則要對上古巴，若再吞敗，晉級情勢將更加嚴峻。