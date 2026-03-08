運動雲

>

凱西開轟、索羅卡壓制！加拿大首戰開紅盤　哥倫比亞苦吞2連敗

▲索羅卡（Michael Soroka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅卡（Michael Soroka）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽A組賽事持續進行，加拿大在首戰展現外界看好出線的實力，靠著凱西（Owen Caissie）轟出兩分砲，加上索羅卡（Michael Soroka）先發3局穩健壓制，終場以8比2擊敗哥倫比亞搶下分組賽首勝，也讓哥倫比亞吞下2連敗。

加拿大總教練惠特（Ernie Whitt）賽後肯定全隊表現，他說，「我很滿意我們這場比賽的內容，我們磨出了不少打席，也有一些非常棒的打席內容；我們的投手群不斷把球投進好球帶，這正是我們想做到的事。」

加拿大在2局上率先突破僵局，凱西掃出一發兩分全壘打，幫助球隊先馳得點，之後一路維持領先；索羅卡先發3局成功定調，加上後面5名後援投手聯手封鎖，將哥倫比亞壓制在2分、6支安打。

值得一提的是，凱西這發全壘打還出現有趣插曲，落點正好進入一名加拿大球迷手中的國旗裡，而巧合的是，那位球迷名字也叫歐文（Owen）。

談到這支全壘打時，凱西表示，「我沒有注意到那件事，但這支全壘打確實幫球隊帶來一點推動力，這種開局永遠不會有壞處，而且在這種短期賽事中，先得分真的非常重要；我們原本的比賽計畫很簡單，但確實奏效了。」

雖然最終比分有明顯差距，但比賽其實一路僵持到8局下，加拿大單局再灌進4分才徹底拉開；托羅（Abraham Toro）敲出帶有打點的三壘安打，奈勒（Bo Naylor）也補上1支帶有打點的安打，成為加拿大擴大差距的關鍵。

反觀哥倫比亞，前兩戰進攻表現明顯受限，球隊在首戰遭波多黎各完封後，此戰直到3局才靠阿羅約（Michael Arroyo）在兩出局後敲出帶有打點的一壘安打，攻下本屆賽事首分。

哥倫比亞總教練莫斯奎拉（Jose Mosquera）談到球隊現況時表示，「我們傳達給球員的訊息是，我們還有很多事情要做，我們不能垂頭喪氣，也必須持續拚戰，因為你不能只是來到這樣的賽事，然後像是隨便走進場一樣；沒有人會這樣想，我們想競爭，我們想好好比賽。」

哥倫比亞此役賽前又傳出壞消息，原訂先發的特黑蘭（Julio Teheran）因右肩夾擠不適，在開賽前臨時被撤換；球隊表示這屬於預防性措施，改由柏格納（Austin Bergner）頂替先發，他主投2局，被敲2安、送出1次保送、失2分。

莫斯奎拉透露，他是在「比賽前5分鐘」才得知特黑蘭無法先發的消息，後續仍將持續觀察狀況，期待之後還有機會安排他出賽。

談到臨陣換投，莫斯奎拉說，「這是我們沒有預料到的狀況，但這就是棒球，有時候我們就是得面對這樣的情況；尤其這件事發生在他身上，他是一位競爭心非常強的球員，我們知道他在牛棚裡總是全力以赴，只為了做好比賽準備。」

加拿大拿下首勝後，接下來將迎戰巴拿馬；哥倫比亞則要對上古巴，若再吞敗，晉級情勢將更加嚴峻。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

台韓戰前先好好睡覺！李政厚談中華隊組織力佳　祝福陳傑憲康復

台韓戰前先好好睡覺！李政厚談中華隊組織力佳　祝福陳傑憲康復

天皇要來了！明將親臨東京巨蛋觀戰WBC　菅野智之掛帥先發

天皇要來了！明將親臨東京巨蛋觀戰WBC　菅野智之掛帥先發

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

4中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

5李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...

最新新聞

1台韓大戰柳賢振先發！曾豪駒不意外

2陳傑憲骨裂仍想上！曾豪駒：選手生命比一場輸贏更重要

3韓國輸日本仍獲好評

4金慧成轟追平彈！大谷翔平反應引熱議

5加拿大首戰開紅盤　哥倫比亞苦吞2連敗

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366