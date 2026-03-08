台韓大戰8日搶勝拚晉級！古林睿煬先發對決柳賢振　轉播一次看

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入關鍵時刻，中華隊8日將與韓國交手，這場「台韓大戰」攸關晉級8強的最後希望。

中華隊除了必須擊敗韓國，還得盡可能達成「完封且至少贏4分」的條件，才有機會在複雜的比較規則中保住晉級可能。 中華隊前一戰以14比0擊敗捷克，拿下本屆首勝，但由於首戰0比3不敵澳洲，目前戰績仍處於劣勢。

依據本屆經典賽規則，若多隊戰績相同，將先比較彼此對戰成績；若形成互咬局面，則改以同率球隊之間的「失分÷守備出局數」作為排名依據。 目前在不計入日本隊賽事的情況下，中華隊守備16局、失3分。若最終與韓國、澳洲形成同戰績比較，中華隊除了必須擊敗韓國之外，還要至少贏4分並保持0失分，才能讓失分率處於較有利位置，完成晉級的「自助」條件。

中華隊此戰確定由古林睿煬先發登板。古林睿煬2月下旬曾在台北大巨蛋對戰日本火腿鬥士先發展現壓制力，首局僅用14球就連續三振水谷瞬、萬波中正與雷耶斯，最快球速飆到156公里，整場投3局用46球，被敲2安失1分，送出5次三振。談到可能對上韓國的心情，他先前也表示會以平常心面對，「我覺得就一樣，平常做什麼就做什麼。畢竟就是一場比賽，不用給自己太大的壓力。」

韓國隊方面則宣布由資深左投柳賢振先發應戰。柳賢振2006年在韓華鷹出道，菜鳥球季就同時拿下MVP與新人王，因此被譽為「怪物投手」。他2013年加盟洛杉磯道奇進軍大聯盟，之後也曾效力多倫多藍鳥，2024年回歸韓華。上季他出賽26場、投139又1/3局，拿下9勝7敗、防禦率3.23。

除了必須在場上完成「自助」條件外，中華隊也需要一些「天助」。若擊敗韓國後，韓國在後續對澳洲的比賽中取得較大比分勝利，同時日本隊在小組賽維持全勝，才有機會讓C組形成多隊戰績相同的局面，中華隊便有機會在失分率比較中脫穎而出。

本屆經典賽將於3月5日正式點燃戰火，台灣球迷可透過電視、MOD與網路平台收看賽事。愛爾達體育台、緯來電視網與東森電視皆轉播全部47場賽事，中華電信MOD與Hami Video也提供完整直播，台視則播出部分正賽場次。

轉播陣容方面，愛爾達體育台由主播魏楚育、李祐廷等人領銜播報，搭配曾文誠、鄭景益、謝長亨等球評解析戰局；緯來體育台則由「冠軍主播」張立群搭檔球評陳師正、陳子軒進行現場解說；東森電視則由資深主播田鴻魁與「棒球博士」袁定文搭檔評論。多組資深主播與球評聯手轉播，為球迷帶來完整賽事內容。

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）