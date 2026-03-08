運動雲

近80年首位義籍大聯盟投手阿爾德蓋里飆8K　義大利8比0完封巴西

▲Sam Aldegheri。（圖／達志影像／美聯社）

▲Sam Aldegheri。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽開打前，義大利總教練塞維里（Francisco Cervelli）就曾說出目標，「要讓義大利成為棒球版圖上被看見的國家。」而在今天（8日）對巴西的分組賽首戰，義大利也用一場極具說服力的勝利，朝這個目標跨出第一步，在休士頓大金球場以8比0完封巴西。

義大利此役推出阿爾德蓋里（Sam Aldegheri）掛帥先發，他是少數出生於義大利、且曾登上大聯盟的球員之一，更是近80年來首位升上大聯盟的義大利出生投手；他最終主投4.2局無失分，只被敲出1支安打，送出8次三振，成為義大利搶下開門紅的頭號功臣。

雖然義大利打線前半段同樣遭到巴西先發澤山（Enzo Sawayama）壓制遲遲無法突破，但在阿爾德蓋里穩住局面後，義大利終於在6局上打破僵局。

效力太空人的德曾佐（Zach Dezenzo）在主場休士頓出賽，率先敲出帶有打點的一壘安打替球隊先馳得點；接著皇家重砲卡格里奧農（Jac Caglianone）補上一支二壘安打，球打中巴西一壘手比切特二世（Dante Bichette Jr.）手套後沿著右外野線滾開，義大利再添1分擴大領先。

比賽後段，義大利火力全面釋放。諾里（Dante Nori）單場雙響砲，坎佐尼（Dominic Canzone）則轟出一發右外野看台第2層的3分全壘打，為這場勝利畫下句點。

值得一提的是，諾里年僅21歲又151天，成為經典賽史上第2年輕單場雙響砲球員；而排在他之前的正是巴西的拉米瑞茲（Lucas Ramirez），後者前一天才在對美國隊之戰締造紀錄。

吞下敗仗的巴西，繼前一戰與美國鏖戰後落敗，此役又遭義大利完封，分組賽戰績跌至0勝2敗，仍在尋求隊史首場經典賽勝利；這也是巴西繼2013年首度參賽後，於2026年再度站上經典賽舞台。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

