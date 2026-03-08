運動雲

經典賽史上首支再見轟出爐！阿爾比斯一棒定江山　荷蘭4比3氣走尼加拉瓜

▲Ozzie Albies。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ozzie Albies。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）8日再寫歷史，荷蘭隊在D組關鍵戰對上尼加拉瓜，前8局打線低迷、攻勢屢屢受挫，不過9局下靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）轟出經典賽史上首支再見全壘打，終場以4比3逆轉擊敗尼加拉瓜，也拿下隊史在經典賽第4場再見勝，持續保有晉級希望。

這場比賽在邁阿密loanDepot park舉行，荷蘭前8局打得相當辛苦，留下10個殘壘，且在得點圈有人時6打數無安打，遲遲無法把握機會；眼看比賽就要以苦澀結果收場，阿爾比斯在9局下挺身而出，一棒扭轉戰局。

阿爾比斯賽後談到這發歷史性全壘打時表示，「我永遠都不會忘記那一刻。」他透露，當自己鎖定尼加拉瓜投手歐班多（Angel Obando）投出的第一球速球時，腦中只浮現一個想法：「該慶祝了，就在我擊中那球的那一刻，我就是這種感覺；那球剛好打在球棒最甜蜜的位置，所以我真的很開心，這一切發生在最對的時間點。」

尼加拉瓜原本距離隊史首勝只差一步，8局上唐斯（Jeter Downs）轟出兩分砲，打破1比1僵局，也讓球隊取得3比1領先，只差6個出局數就能收下經典賽首勝。

不過9局下荷蘭展開最後反撲，兩出局後拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）先敲出安打，接著柏格茲（Xander Bogaerts）擊出一記原本可能形成出局、直接結束比賽的三壘方向強勁滾地球，沒想到球剛好打中三壘壘包後彈向左外野，意外形成二壘安打，也讓阿爾比斯獲得成為英雄的機會。

尼加拉瓜總教練貝克（Dusty Baker）賽後坦言，那球的確改變了戰局，「那對我們來說真的是壞運，大家都說棒球是差幾吋的比賽，那顆球就是剛好打到三壘壘包，然後彈了過去。」

至於為何沒有選擇故意四壞保送阿爾比斯，貝克說得直接，「你不會主動把致勝分送上壘。」他也形容這場敗仗的打擊非常沉重，「這是一場令人心碎的失利，不只是對我們，對整個尼加拉瓜都是，你只能舔舐傷口，然後明天再回來。」

阿爾比斯則透露，自己走上打擊區時，其實原本以為對手會選擇保送，他表示，當時唯一想法就是先把攻勢延續下去，「我只需要一支安打，讓這波攻勢繼續，或者先追平比數，因為我們壘上有速度；我告訴自己，如果他拿出最好的球路，也就是速球，那我就必須用最好的揮棒去對付它。」

結果他確實做到，這一棒把球轟向右中外野，全長411英尺，不僅為荷蘭轟出經典賽史上第10場再見勝，也替球隊注入強心針，朝自2017年後首度闖進第二輪的目標再跨一步。

此役前7局兩隊進攻其實都不理想，合計留下22個殘壘，且雙方都曾兩度攻佔滿壘卻無法一棒突破；前段唯一的得分，分別是荷蘭在3局下靠阿爾比斯滿壘觸身球擠回1分，以及尼加拉瓜在5局上由卡斯伯特（Cheslor Cuthbert）選到滿壘保送追回1分。

先發投手方面，尼加拉瓜由拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）主投5局僅失1分，表現穩健；荷蘭則推出年僅18歲又251天的凱利（Jaitoine Kelly）先發，也寫下經典賽史上最年輕先發投手紀錄，並繳出2局無失分內容。

這場勝利也讓荷蘭在D組戰績回到1勝1敗，接下來還要交手多明尼加與以色列；尼加拉瓜則苦吞2連敗，在分組賽僅剩兩戰情況下，晉級情勢已岌岌可危。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

