火箭工程師也來參賽！　捷克唯一經典賽「全業餘組成」斜槓身份曝

▲捷克隊總教練查丁（Pavel Chadim）向曾豪駒握手祝賀。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克隊監督／總教練查丁（Pavel Chadim）向曾豪駒握手祝賀。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）7日進行捷克隊與台灣隊之戰，捷克隊終場以0比14遭提前結束比賽，苦吞三連敗確定淘汰。不過，這支經典賽唯一全隊都是由各行各業「斜槓戰士」組成的代表隊，仍再度成為關注焦點。

30名業餘球員　全都沒簽職業球約

捷克隊由本業為神經內科醫師的總教練帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim）領軍，全隊30名球員皆未與職業球團簽約。球員平時身分橫跨各行各業，包括核能設備操作員、航太工程師、房地產經理、消防員與高中英文老師等，展現業餘球員挑戰世界頂級賽事的韌性與熱情。

帕維爾哈吉姆表示，捷克隊是本屆唯一完全由業餘球員組成的隊伍，儘管30名球員都沒有職業合約，但他們在訓練與比賽中的投入與專業程度，絲毫不輸職業球員。

▲捷克球員斜槓職業一覽表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲捷克球員斜槓職業一覽表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

斜槓犧牲睡眠也要為國爭光

陣中投手菲利普查普卡（Filip Capka）透露，要同時兼顧棒球與正職工作相當困難。他每天通常在早上9點前出門工作，直到晚上10點才回到家，練球與工作的雙重壓力讓睡眠時間大幅減少，但他認為能代表國家站上經典賽舞台，一切付出都值得。

捷克業餘投手曾三振大谷翔平

捷克隊與日本隊的淵源則可追溯至2023年經典賽。當時本業為建築工程電子技師的投手翁德雷薩托里亞（Ondrej Satoria），曾以一顆時速僅116公里的變速球讓日本球星大谷翔平揮棒落空遭到三振。

賽後，大谷翔平特別在社群媒體分享與捷克隊的合照並寫下「Respect（尊敬）」，該顆三振球之後也被送往美國棒球名人堂收藏，成為經典賽歷史上的一段佳話。

關鍵字： 捷克WBC世界棒球經典賽

i-dle台北驚喜歌單！　獻唱蘇打綠〈無眠〉

