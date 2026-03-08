柳賢振警戒台灣長打、丹寧待命　韓媒稱「大聯盟106勝組合」壓陣

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導



韓國隊將在世界棒球經典賽迎戰中華隊，老將柳賢振再度扛起重任。現年39歲的「韓國怪物」柳賢振確定擔任對台灣之戰先發投手，帶領韓國隊力拚關鍵一戰。

據韓媒《SPOTV News》報導，韓國隊宣布對台灣之戰的先發投手為柳賢振。柳賢振2006年在韓華鷹出道，當年就同時拿下MVP與新人王，被稱為「怪物投手」。2013年加盟洛杉磯道奇進軍大聯盟，2024年回歸韓華，去年出賽26場、投139.1局，拿下9勝7敗、防禦率3.23。

由於WBC設有投球數限制，第一輪最多65球，柳賢振表示會以一局一局投的心態應戰。韓國隊也準備讓大聯盟生涯28勝的韓裔投手丹寧（Dane Dunning）接替登板，兩人合計大聯盟106勝，被韓媒形容為「大聯盟106勝雙人組」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到台灣打線，柳賢振表示，比賽會依當天狀態有所不同，但台灣有許多力量型打者，因此必須特別注意長打。他也透露，東京巨蛋是容易出現全壘打的球場，因此會更重視控球，盡量讓對手擊出較弱的擊球。

柳賢振也久違站上東京巨蛋投手丘，他笑說這是自2009年WBC後首次在東京巨蛋投球，時隔17年，他笑稱，「我也變老了。」不過他目前狀態不錯，日前在大阪京瓷巨蛋對阪神虎的熱身賽中登板2局僅被敲1安、無失分，透過變速球與曲球搭配速球調整節奏。他還提到，「東京巨蛋是容易出現全壘打的球場，所以更重視控球。」