日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

▲大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）進行中，日本隊6日13：0完封台灣隊後，7日晚間再以8：6險勝韓國隊。然而，賽後日本隊總教練井端弘和稱讚大谷翔平等球員「不愧是大聯盟球員」的發言，反引來大批吐槽，直指總教練根本是「坐在特等席的觀眾」。

大聯盟球員發威

日本隊首局面對韓國打線猛攻，先發投手菊池雄星頻被擊出安打，失掉3分。日本隊隨即在一局下反擊，鈴木誠也擊出全壘打，與先前被保送上壘的大谷翔平一同回到本壘，將比分追成3：2。

比賽關鍵出現在三局下，日本「大聯盟打線」發威，大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚接連轟出陽春全壘打，日本隊以5：3反超韓國；然而四局上韓國打者金慧成轟出2分砲追平比分，雙方再度回到平手局面。最終日本隊靠著後續攻勢以8：6擊敗韓國。

遭酸史上最爽日本教頭

賽後井端弘和接受訪問時，被問到三局下連續三發全壘打的表現，他稱讚大谷翔平等人說，「真不愧是大聯盟球員啊」，相當滿意球員表現。不過球員表現亮眼，教練的調度卻遭受質疑，包括為何頻頻失分讓實力傲視各隊的日本隊此役陷入苦戰。

有許多日本球迷認為，在投手或打者狀況不穩時，教練團並未積極調整戰術或更換人選。台灣網友也跟著吐槽井端弘和事「史上最爽日本教頭」，PTT棒球版出現大量留言，網友狂酸，「真好，坐在特等席看球」、「井端跟NPC有什麼兩樣」、「他只要開AUTO就夠了，我上我也行」、「滿等帳號就是爽」。

關鍵字： 日本韓國WBC世界棒球經典賽

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

