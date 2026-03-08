飲水思源！新北國王林彥廷攜手聲寶捐贈家電回饋母校能仁家商

▲林彥廷攜手聲寶捐贈家電物資給母校能仁家商籃球隊。（圖／林彥廷提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日天氣轉冷，新北國王球員林彥廷以實際行動展現「飲水思源」精神，特別攜手聲寶SAMPO捐贈家電物資給母校能仁家商籃球隊，希望改善學弟們冬季宿舍生活環境，讓球員們能在更舒適的條件下專心訓練、安心生活。

林彥廷表示，自己一路走來能有今天的成長與養成，能仁家商籃球隊的栽培功不可沒。即便成為職業球員後，他在休賽季仍經常回到能仁借用訓練場地訓練，也藉此與學弟們交流、分享經驗，延續能仁籃球與林正明教練的傳承與精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期回校時，林彥廷從學弟口中得知，冬天宿舍環境偏冷，加上部分家電設備長年使用、逐漸老舊失修，生活上較為不便。林彥廷因此萌生回饋母校的想法，希望能以「微薄之力」協助學弟們改善日常，讓他們在寒冷季節也能感受到溫暖與支持。

▲林彥廷攜手聲寶捐贈家電物資給母校能仁家商籃球隊。（圖／林彥廷提供）

「我一直相信，回饋不一定要很盛大，但要真正貼近需求。」林彥廷提到，與其捐贈資金，直接捐贈物資更快、也更貼近學弟們的生活，能立即解決眼前最需要的問題，這也是他選擇用家電捐贈的主要原因。

此次公益行動能順利促成，林彥廷特別感謝聲寶SAMPO的共同響應與支持。林彥廷分享，自己曾看到球員愷諺過去在光復救災期間，與聲寶一同投入物資捐贈、幫助社會的善行，因此深受感動，也主動聯繫聲寶希望一起完成這次回饋母校的計畫。

▲林彥廷攜手聲寶捐贈家電物資給母校能仁家商籃球隊。（圖／林彥廷提供）

林彥廷最後表示：「非常感謝聲寶長期以來對社會的貢獻，也謝謝能仁家商籃球隊當年對我的養育之恩。希望學弟們在更好的生活條件下持續努力，把能仁的精神傳承下去。」