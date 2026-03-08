運動雲

>

大谷翔平連2戰開轟後盛讚韓國隊　「和日本一樣細膩、非常出色」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊7日在東京巨蛋交手韓國隊，大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，全場2打數2安打，包括連兩戰開轟，另有1分打點，且4打席全數上壘，成為日本隊贏球的重要功臣；賽後他對韓國隊表達高度敬意，直言對手「和日本一樣細膩」，是一支「很難纏、非常出色的球隊」。

大谷此役在3局下、球隊1分落後時，鎖定韓國先發投手高永表的內角滑球，一棒掃向外野看台，擊出追平陽春全壘打；大谷繞壘時情緒高昂，一邊喊著「好，追平了！好，追平了！」，一邊和隊友逐一擊掌，帶動全隊士氣。

大谷開轟後，日本隊打線火力全面甦醒，鈴木誠也在2出局後連兩打席開轟，吉田正尚也補上一發陽春砲，旅美球星接力開火，幫助日本隊逆轉戰局。

這場被視為「宿命對決」的日韓大戰打完後，大谷興奮表示，「真的是一場非常精彩的比賽，我覺得這是一場不管哪一邊贏都不奇怪的激烈比賽。」

談到韓國隊的表現，大谷也給出極高評價；他說，「該怎麼說呢，韓國隊和日本隊一樣都非常細膩，我對他們的印象是，他們真的是一條非常好的打線，所以我認為他們是一支非常難對付、非常出色的球隊。」

此外，對於同屆好友鈴木誠也此戰雙響砲、單場4打點的關鍵演出，大谷也不吝稱讚；他回顧表示，「最關鍵的還是誠也最開始那支2分全壘打，能夠在比賽很早的階段把分差縮小到1分，這一點非常重要。也因為那一轟，我自己也能夠進入更專注面對打席的狀態，所以我覺得那真的是非常關鍵的一支安打。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷進一步指出，「不管是第一支還是第二支，他的打席內容都非常乾淨俐落，都是非常好的打席；雖然那其實是很困難的情況，但他一直維持在自己的好球帶與節奏裡，我看到的是非常高品質的打席。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

台韓戰前先好好睡覺！李政厚談中華隊組織力佳　祝福陳傑憲康復

台韓戰前先好好睡覺！李政厚談中華隊組織力佳　祝福陳傑憲康復

天皇要來了！明將親臨東京巨蛋觀戰WBC　菅野智之掛帥先發

天皇要來了！明將親臨東京巨蛋觀戰WBC　菅野智之掛帥先發

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

台韓戰關鍵一役！韓國推柳賢振先發　韓媒提17年前WBC勝台

台韓戰關鍵一役！韓國推柳賢振先發　韓媒提17年前WBC勝台

【寶寶對爸媽的反差XD】媽靠近→露笑容超甜蜜！換爸接近→伸小手頻推開

熱門新聞

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

台韓戰前先好好睡覺！李政厚談中華隊組織力佳　祝福陳傑憲康復

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

2曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

3中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件

4費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

5李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...

最新新聞

1日媒賽後追問1問題！韓媒怒轟無禮

2莊博元超神壓哨三分　雲豹卻遭逆轉

3大谷翔平連2戰開轟後盛讚韓國隊

4伊藤大海挨金慧成2分砲自責

5對日本吞11連敗　韓媒嘆高牆難越

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366