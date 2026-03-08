大谷翔平連2戰開轟後盛讚韓國隊　「和日本一樣細膩、非常出色」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊7日在東京巨蛋交手韓國隊，大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，全場2打數2安打，包括連兩戰開轟，另有1分打點，且4打席全數上壘，成為日本隊贏球的重要功臣；賽後他對韓國隊表達高度敬意，直言對手「和日本一樣細膩」，是一支「很難纏、非常出色的球隊」。

大谷此役在3局下、球隊1分落後時，鎖定韓國先發投手高永表的內角滑球，一棒掃向外野看台，擊出追平陽春全壘打；大谷繞壘時情緒高昂，一邊喊著「好，追平了！好，追平了！」，一邊和隊友逐一擊掌，帶動全隊士氣。

大谷開轟後，日本隊打線火力全面甦醒，鈴木誠也在2出局後連兩打席開轟，吉田正尚也補上一發陽春砲，旅美球星接力開火，幫助日本隊逆轉戰局。

這場被視為「宿命對決」的日韓大戰打完後，大谷興奮表示，「真的是一場非常精彩的比賽，我覺得這是一場不管哪一邊贏都不奇怪的激烈比賽。」

談到韓國隊的表現，大谷也給出極高評價；他說，「該怎麼說呢，韓國隊和日本隊一樣都非常細膩，我對他們的印象是，他們真的是一條非常好的打線，所以我認為他們是一支非常難對付、非常出色的球隊。」

此外，對於同屆好友鈴木誠也此戰雙響砲、單場4打點的關鍵演出，大谷也不吝稱讚；他回顧表示，「最關鍵的還是誠也最開始那支2分全壘打，能夠在比賽很早的階段把分差縮小到1分，這一點非常重要。也因為那一轟，我自己也能夠進入更專注面對打席的狀態，所以我覺得那真的是非常關鍵的一支安打。」

大谷進一步指出，「不管是第一支還是第二支，他的打席內容都非常乾淨俐落，都是非常好的打席；雖然那其實是很困難的情況，但他一直維持在自己的好球帶與節奏裡，我看到的是非常高品質的打席。」