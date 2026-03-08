運動雲

莊博元超神驚天壓哨三分彈　雲豹末節卻遇亂流遭攻城獅逆轉

▲台啤雲豹克羅馬、高錦瑋、莊博元。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹莊博元砍進超神壓哨三分球。（圖／台啤雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL桃園台啤永豐雲豹7日於主場迎戰新竹御嵿攻城獅，「浪愛抱豹」主題週首戰就吸引滿場球迷進場支持，達成主場連續6場滿場紀錄，且此戰前三節進攻順暢，最多曾取得19分的領先優勢，無奈末節團隊進攻陷入當機，防守端亦未能有效鞏固籃板，最終以111比114遭攻城獅逆轉而落敗。

雲豹首節由高錦瑋與克羅馬扛起得分重任，兩人單節合力攻下21分，助隊取得3分領先，之後雲豹持續加快進攻節奏，米勒上演精彩暴扣，莊博元更於半場結束前飆進橫跨大半場的壓哨三分球，徹底點燃滿場球迷熱情，易籃後克羅馬手感火燙，第三節前六次出手全數命中，單節獨攬17分，全場更狂轟創本季新高的42分。然而進入末節球隊整體進攻熄火，在比賽末段遭對手超前，關鍵時刻高錦瑋嘗試飆進追平三分未果，球隊最終無緣守住主場勝利。

 
 
 
 
▲台啤雲豹克羅馬。（圖／台啤雲豹提供）

雲豹總教練羅德爾賽後表示，這是一場相當艱難的失利，對手後衛群表現十分優異，而球隊在比賽後段未能把握住贏球機會，他說：「比賽有時會順著我們的節奏，有時則不如預期，我們現在要做的就是重整旗鼓，好好專注於明天的賽事！」

高錦瑋此戰繳出19分、5籃板與4助攻，他認為，比賽結果十分可惜，但因馬上就要迎接本週的第三場比賽，當下首要任務就是讓身體獲得充分恢復，將注意力集中在明天，做好萬全備戰。克羅馬則強調：「明天又是新的一天，我們必須面對下一支球隊，繼續執行教練團給予的任務，設法找回週三贏球時的好感覺。」

▲台啤雲豹高錦瑋。（圖／台啤雲豹提供）

迪亞洛此戰攻下13分及8籃板，米勒貢獻11分、8籃板、2助攻、2抄截與1阻攻的全面表現，飆進半場超大號三分彈的莊博元進帳11分、4籃板與1抄截，林信寬則有10分、5籃板與3助攻的表現。

關鍵字： TPBL雲豹攻城獅籃球賽克羅馬

