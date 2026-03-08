伊藤大海挨金慧成2分砲自責　喊犯了最不該犯的失誤

▲金慧成炸裂。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）日本隊7日於東京巨蛋出戰韓國隊，投手伊藤大海在4局上接替登板，後援3局僅被敲1安，但失掉2分，關鍵失分來自遭韓國內野手金慧成轟出2分砲；賽後伊藤大海坦言懊悔，直言自己「犯了最不該犯的失誤」。

伊藤大海此役自第4局起以第2任投手身份登板，雖然整體投球內容不差，但在4局上遭到金慧成一棒狙擊，讓韓國隊追回分數，也讓他對這次失投格外自責。

HYESEONG KIM NO-DOUBT HOMER



Team Korea ties it back up! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/T37HrxNbtu — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

日本隊在3局下靠著大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚接連開轟，單局3發全壘打一舉將比數逆轉為5比3，就在球隊氣勢正旺之際，伊藤大海隨後登板卻立刻挨轟，也讓他賽後反省不已。

談到被金慧成轟出全壘打，伊藤大海表示：「我犯了最不該犯的失誤。」他也進一步提到，正因為隊友才剛靠全壘打群逆轉戰局，自己上場時心裡其實更加警惕，「正因為前面有那樣的情況，所以我腦中一直告訴自己，唯獨全壘打絕對不能被打出去，不過結果還是發生了，所以我想自己確實還有需要好好再檢討的地方。」

不過，伊藤大海在5、6兩局及時回穩，演出6上6下的完美投球，沒有再讓韓國隊延續攻勢，也多少彌補前一局失分帶來的影響。

儘管對失投仍難掩懊惱，伊藤大海最後仍展現強烈企圖心，放眼接下來賽程表示：「後面還有登板機會，我會好好做好準備。」