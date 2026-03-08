大谷鈴木吉田都開轟！日本大聯盟級武力展示　韓媒戰慄：過於恐怖

運動雲

▲日本隊鈴木誠也全壘打，送回大谷翔平追回2分。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組7日在東京巨蛋上演日韓宿敵對決，日本隊今日再度展現令全亞洲戰慄的進攻深度，在克服開賽落後3分的劣勢下，憑藉大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚接連炸裂的全壘打秀，最終以2分之差擊退韓國，這一勝不僅讓日本隊穩居分組領先，更讓韓國媒體賽後一致感嘆，面對這群大聯盟球星所組成的打線，「韓職投手尚未達到世界水準，這就是現實！」

日本隊先發投手菊池雄星尚未進入節奏，隨即遭到韓國隊打線狙擊失掉3分，讓日本隊陷0比3落後，不過日本武士反擊來得極快，1局下在1出局二壘有人的情況下，鈴木誠也先轟出一記兩分砲，瞬間將分差縮小至1分，成功穩定住全場4萬名地主球迷的情緒。

而大谷翔平、鈴木誠也和吉田正尚「大聯盟連線」在第3局上演令人瞠目結舌的全壘打盛宴，單局三轟、連環轟炸一舉將比分反超為5比3，儘管韓國隊在4局上靠著金慧成的兩分砲一度追平比分，但日本隊在7局下再度展現深厚的差距，先靠著鈴木誠也在滿壘時選到關鍵保送超前，隨後由吉田正尚補上2分打點適時安打拉開比分，最終鎖定勝局。

▲日本隊吉田正尚全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊吉田正尚全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊鈴木誠也全壘打，送回大谷翔平追回2分。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊鈴木誠也全壘打，送回大谷翔平追回2分。（圖／記者林敬旻攝）

面對日本隊強大的火力，韓國媒體賽後呈現出沉重的落寞感，韓國體育媒體《OSEN》將大谷、鈴木與吉田的全壘打饗宴形容為「這就是恐怖的大聯盟力量嗎」，並對日本隊大聯盟球星接連排開的窒息式打線感到戰慄，直言這不僅是比分的落敗，更是明星球員間「實力地價」的巨大鴻溝。

此外，韓國日報《Sports Seoul》則將焦點鎖定在全場繳出2打數2安打、包含1轟、2次保送及1分打點的超級巨星大谷翔平身上，該報直言大谷的存在感是「無法逾越的高牆」，並感嘆韓國職棒的投手水準與世界級仍有段殘酷的現實差距。

隨著在WBC賽預賽8比6的勝利入袋，日本隊在正式國際比賽中對韓國隊已寫下驚人的11連勝，自2015年12強賽準決賽後落敗後，日本武士已經有將近9年沒輸過韓國。

