李灝宇傷退返美：對球迷很抱歉...喊話隊友「後面兩場好好發揮」

記者王真魚／日本東京報導

效力美職底特律老虎體系的台灣內野手李灝宇原本入選2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單，但在官辦熱身賽出賽後因左側斜腹肌拉傷退出國家隊。今天下午他自日本搭機返回美國，臨行前也向球迷表達歉意，坦言無法代表中華隊出賽相當遺憾。

李灝宇表示，自己非常期待能在經典賽舞台為中華隊貢獻力量，如今因傷無法完成目標，心中難免失落，「很抱歉，沒有辦法達成打經典賽的目標。」他也感謝球迷這段時間的支持。

中華隊總教練曾豪駒先前說明，李灝宇是在宮崎官辦熱身賽後出現身體不適，檢查確認為左側斜腹肌輕微拉傷。老虎球團基於保護球員的考量，希望他先返回球隊持續觀察，因此決定退出本屆賽事。

儘管無緣參與本屆WBC，李灝宇仍有機會在春訓舞台亮相。大聯盟年度新秀展示賽「Spring Breakout」將於3月19日至22日登場，老虎隊公布的參賽名單中，李灝宇也名列其中，不過是否出賽仍需視傷勢恢復狀況而定。

目前李灝宇在老虎農場新秀排名第6，被視為球隊未來內野的重要潛力之一。他也透過鏡頭替中華隊隊友加油，期盼球隊接下來能有更好的表現，「希望大家把前面沒有好好發揮的，在後面兩場比賽好好發揮出來。」

▲WBC中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）

