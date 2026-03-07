大谷翔平領袖氣場爆發！開轟後一手勢粉碎全隊「糟糕了」焦慮感

▲大谷翔平開後繞壘時對著焦慮的休息區做出「保持冷靜」的手勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組7日於東京巨蛋迎來最受矚目的「日韓大戰」，尋求二連霸的日本代表隊「侍Japan」與宿敵韓國隊展開了一場高張力的攻防戰，最終日本隊以8比6險勝，取得預賽二連勝。除了全場火燙的打線，效力道奇隊的超級巨星大谷翔平在3局下半擊出追平比分的全壘打，並在繞壘時對著焦慮的休息區做出「保持冷靜」的手勢，賽後也被日媒認為是成功穩定全隊軍心的關鍵。

大谷翔平今在日韓大戰一樣擔綱先發第1棒、指定打擊，3局下日本隊暫時以2比3落後，現場氣氛一度顯得緊繃，大谷在1出局、無人在壘的情況下，在1好1壞後精準鎖定一顆偏高滑球，一棒將球掃出右外野看台，完成個人在本屆賽事連續第2場開轟。

然而，當全場球迷陷入瘋狂之際，大谷翔平在確信球過牆後的繞壘過程中，並未露出狂喜，而是對著一壘側日本隊休息區連續做出「雙手下壓（Stay Calm）」的手勢，賽後大谷在記者會也在記者會上透露了這個動作背後的深意。

「當我們被韓國先得分時，休息區裡的氣氛顯得有些急躁，甚至瀰漫著一種『糟糕了』的焦慮感，」大谷賽後說道，「我希望透過這個動作提醒大家，雖然比分追平了，但比賽才剛開始，我們需要重新找回冷靜的節奏。」而在他帶頭「降溫」後，日本隊打線在後續局數確實展現了更好的耐心，成功在拉鋸戰中保持優勢。

此役除了大谷翔平4打席全數上壘，2安含1轟外加2次保送的恐怖表現外，同為「1994年世代」的戰友鈴木誠也也繳出超人級表現，鈴木不僅單場敲出「雙響砲」，更在關鍵時刻於滿壘壓力下選到致勝保送。

大谷在受訪時對好友讚不絕口：「誠也的表現太神勇了，他的兩支全壘打擊球感覺非常純粹，完全沒有雜質。最令我佩服的是他在滿壘時的冷靜，那種心理素質是我們贏球的重要基石。」

目前日本隊戰績2勝0敗，8日的比賽擊敗澳洲，就能以C組第1名的身分強勢晉級8強，總教練井端弘和賽後也肯定了大谷的領袖作用，認為他在場內外的舉動都讓這支年輕的日本隊變得更加強大。