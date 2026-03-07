運動雲

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事持續進行，日本7日以8比6擊敗韓國，拿下分組2連勝，也讓晉級8強的情勢相當明朗。若8日晚間擊敗澳洲，日本將以分組第1名晉級；另外，只要白天韓國敗給台灣，日本也將確定至少以第2名晉級。

日本在日韓戰中火力全開，大谷翔平（洛杉磯道奇）、鈴木誠也（芝加哥小熊）與吉田正尚（波士頓紅襪）3名大聯盟球員合計轟出4支全壘打、貢獻8分打點，帶領球隊拿下2連勝，也讓日本隊在分組賽晉級形勢占據有利位置。

據日媒分析，日本在6日擊敗台灣、7日再勝韓國，目前戰績2勝0敗。只要8日晚間對澳洲之戰取勝，就能以自力方式確定晉級8強，並以分組第1名身份前進複賽。

此外，8日白天進行的韓國對台灣之戰，若由台灣取勝，日本也將在當下確定至少排名分組前2，取得8強資格。即使韓國擊敗台灣，只要日本擊敗澳洲，仍將以分組第1名晉級。

若日本順利晉級，8強賽將對上D組第1或第2名球隊。雖然目前D組各隊僅打完1場，但首戰取勝的委內瑞拉與多明尼加被普遍視為實力最強的隊伍，日本即使突破分組賽，接下來仍可能面對擁有眾多大聯盟球員的強敵。

