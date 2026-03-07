運動雲

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

▲中華隊以14：0完封捷克隊。

▲若中華隊想要晉級8強，劇本需要滿足3項條件。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

中華隊7日在WBC取得首勝，以14：0的戰績大勝捷克隊，不但讓下屆經典賽不必再從資格賽打起，也還保有晉級資格。只要8日對陣韓國隊時確保贏球、壓低失分，以及韓國隊9日打贏澳洲隊，就有機會與日本一同晉級。

經典賽預賽規則　戰績相同比數據

此次經典賽預賽共有20支球隊，分別分為A、B、C、D四組，每組5隊進行單循環賽，最終取前兩名晉級八強。規則中規定，若2隊以上戰績相同，則依次比較「對戰勝負關係」、「失分率」、「自責分率」及「打擊率」等數據，來取晉級隊伍，若全部均相同，最終則是採取大會抽籤的方式決定。

▲中華隊吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊若想晉級8強，劇本需要滿足3條件。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊若想晉級　需滿足三條件

目前中華隊的戰績是1勝2負，若是想要取得第二名的成績成功晉級，唯一的「逆轉劇本」需要有3項條件。

第一項條件是：日本展現統治力，在分組賽中大獲全勝、鎖定第一名。

第二項條件則是：中華隊8日擊敗韓國隊，並盡可能壓低失分率。

第三項條件則為：韓國隊9日擊敗澳洲隊，並且2隊打成高分混戰。

若是上述這些條件全數達成，中華隊、韓國隊與澳洲隊的戰績，則全都是2勝2負，到時候就要比較數據來決定晉級隊伍。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊若想晉級8強，劇本需要滿足3條件。（圖／記者林敬旻攝）

若條件達成　失分率將成晉級關鍵

由於三隊交戰時互有勝負，屆時將比拚對戰時的「失分率」。而「失分率」的計算公式則是「總失分數」除以「總守備出局數」。

以目前的狀況而言，中華隊與澳洲隊交戰時吞敗、陷入劣勢，因此8日與韓國隊的對戰除了必須奪勝以外，還要竭盡所能壓低失分。並且還要寄望韓國隊9日與澳洲隊交手，2隊戰成高比分混戰，最終由韓國隊贏球，屆時中華隊就能以「低失分率」獲得分組第二名，與日本隊一起成功晉級。

