日本逆轉對韓11連勝！井端讚大谷「頂級打擊」：真的很感謝

▲大谷翔平全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事7日上演經典「日韓戰」，日本以8比6擊敗韓國，拿下分組2連勝，也將主要國際賽對韓國的連勝紀錄推進至11場。賽後日本隊總教練井端弘和出席記者會時表示，球隊在落後局面中仍能撐住並完成逆轉，「非常滿意」。

侍日本在日韓大戰中取勝，開賽取得2連勝。井端談到第3局、當時球隊落後1分時，大谷翔平（洛杉磯道奇）擊出本屆賽會連續第2場、個人第2轟的陽春全壘打時表示：「他很快就把比數追平，我想也對後面的打者帶來了好的影響。果然是非常出色的打擊，真的很感謝。」

日本此役開局並不順利。先發投手菊池雄星（洛杉磯天使）在1局上就失掉3分，讓球隊陷入落後。井端回顧表示，「一開始被先制，局面非常艱難。」

不過日本打線很快做出回應，1局下，鈴木誠也（芝加哥小熊）立刻轟出右中外野方向的兩分全壘打追近比分。井端指出，「被拿3分之後，如果那個半局沒有得分，比賽的主導權就會被對手掌握。那2分真的非常關鍵。」

井端也提到球隊在比賽中段能夠持續撐住並完成反超，是勝利的重要原因，「先被對手得分讓比賽很辛苦，但下一局馬上得分非常好，之後能在中段撐住並取得領先，我感到非常滿意。」

此外，吉田正尚也在比賽中敲出關鍵打擊，井端特別稱讚他的專注力，「他的打席專注度可能是整個棒球界數一數二的。」

投手方面，日本在7局後依序派出種市篤暉、松本裕樹與大勢接力守成。井端表示，雖然中繼投手人數不多，但種市的球質很好，成功把比賽氣勢帶回來。

展望接下來賽程，井端表示球隊將持續以團隊作戰迎戰，「明天也會一樣全員去拚勝利。」他也坦言連續兩天比賽多少會累積疲勞，但希望球員能調整好狀態，「明天再全力應戰。」





▲日本隊投手菊池雄星。（圖／記者林敬旻攝）