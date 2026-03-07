林俊吉單節11分定江山　夢想家4連勝還登第二送主帥簡浩最棒生日禮

▲福爾摩沙夢想家總教練簡浩。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

TPBL福爾摩沙夢想家7日南下出戰高雄全家海神，儘管面臨兩位國手馬建豪與高柏鎧缺陣的利空，夢想家仍展現深厚的陣容深度，憑藉著林俊吉在第三節單節狂轟11分帶領團隊打出33比23決定性攻勢，終場以107比97帶走勝利。這場勝利不僅讓夢想家4連勝，更在總教練簡浩生日當天擠下新北國王攀上聯盟第2，送給簡浩最棒生日禮。

夢想家在下半季開局便遭遇挑戰，代表中華隊出戰世界盃資格賽的前鋒馬建豪，在對戰韓國時不幸遭遇腳踝韌帶撕裂傷勢。馬建豪預計將缺席6到8週，對於正值卡位戰的夢想家而言，鋒線火力面臨嚴峻考驗。此外，當家中鋒高柏鎧此役也缺席。

上半場海神靠著首度亮相的新洋將杭特獨拿11分，加上射手吳曉謹在板凳席貢獻3記三分球半場結束僅以47比48落後1分。易籃後，上半場表現沉穩的林俊吉開始接管賽場，他在第三節3投3中、包含關鍵外線獨得11 分，帶領球隊單節灌進33分拉開分差。末節洋將班提爾接棒演出，單節挹注15分，配合高壓防守讓海神僅得19分，最終夢想家以10分之差守住勝果。

▲福爾摩沙夢想家4連勝後排名也衝上第二。（圖／TPBL提供）

今天適逢夢想家總教練簡浩41歲的生日，他在場邊始終保持冷靜指揮。不過賽後，球員們在休息室內熱烈慶祝，簡浩感性表示，這場勝利無疑是最好的生日禮物。他提到，開賽前確實擔心休賽期太長會缺乏比賽感覺，但球員在三分鐘後就抓到節奏，透過防守強度提升成功拉開分數。

針對馬建豪受傷，簡浩展現十足信心：「壓力一定會有，但我相信其他球員能分擔工作，希望小馬能盡快歸隊，但我並不擔心團隊表現。」

全場攻下21分、3助攻的林俊吉，揮別年前最後一場僅拿2分的低潮，受訪時他坦言上半季一直都有傷勢，沒辦法發揮得這麼好，「這次利用年假多放幾天，我有比較多時間去發現不足並做加強。現在回歸球隊後傷勢也沒了，就會盡全力去發揮優勢幫助球隊。教練希望每個人都能跳出來分擔，我們每個位置都很競爭，每個人都必須先做好自己的工作。」

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

海神方面，今日雖有新洋將杭特豪取全場最高30分、7籃板、4助攻，蘇文儒復出也進帳17分，但內線得分效率不佳，兩分球命中率僅41.7%竟還低於三分球的46.7%，外加關鍵時刻失誤最終讓反撲功虧一簣。

代理總教練朱永弘賽後指出，這是一場對雙方而言都不錯的比賽，但也直言海神在執行細節上仍有明顯破綻，特別是外線防守的失靈。

「我們看到了想要改進的地方。球流動雖然比較順暢一點，但卡位籃板仍未達到非常好，掉了蠻多進攻籃板。今天最關鍵的是太多空檔三分球沒有守到，這對球隊來說很致命，我們寧願讓他們一對一單打拿兩分，也不要讓他們投三分，這是所有人未來要認真重視的，雖然包夾並非固定執行，會視場上狀況調整，但整體而言失誤確實下降了。之前因為缺乏穩定控球導致失誤率高，杭特（Hunter）來了之後確實補齊了這一塊，我們就是繼續努力。」