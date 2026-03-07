運動雲

>

台韓戰關鍵一役！韓國推柳賢振先發　韓媒提17年前WBC勝台

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽C組8日將上演關鍵台韓戰，韓媒賽後披露韓國先發投手人選。《MyDaily》報導指出，韓國隊將推出王牌左投柳賢振先發對戰中華隊，寄望這位經驗豐富的ACE壓制中華隊打線。

韓國隊目前在小組賽戰績1勝1敗，11比4擊敗捷克，7日則以6比8不敵日本，因此8日對中華隊之戰成為攸關晉級的重要關鍵。韓國隊相關人士在日韓戰結束後證實，「對台灣之戰的先發投手是柳賢振。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒指出，柳賢振是韓國最具代表性的王牌投手之一，KBO生涯累計244場出賽，戰績117勝67敗、防禦率2.95；旅美10年大聯盟生涯也繳出78勝48敗、防禦率3.27的成績。在國際賽經驗方面，他曾幫助韓國奪下2008年北京奧運金牌，也參與2009年WBC亞軍與2010年亞運奪金。

報導也提到，中華隊近年戰力明顯提升，不僅建立「黃金世代」，更在2024年12強賽奪冠，因此韓國隊格外謹慎。

對柳賢振而言，東京巨蛋對戰台灣可說是「福地」。2009年WBC時，當時年僅22歲的他就在同一座球場對台灣先發，繳出3局無失分的完美投球，帶領韓國以9比0大勝。

關鍵字： 柳賢振經典賽韓國隊中華隊東京巨蛋2026WBC2026WBC中華隊

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

