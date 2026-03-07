運動雲

快訊／葉宏蔚、詹又蓁驚天大逆轉　台史第一對闖全英賽混雙冠軍戰搭檔

▲台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年BWF超級1000系列全英羽球公開賽今7日進行4強爭奪戰，台灣混雙組合葉宏蔚／詹又蓁緊接著在男單林俊易後登場，面對第7種子強敵香港名將鄧俊文／謝影雪，歷經1小時又5分鐘三局大戰，在首局以16比21丟掉的情況下，以21比15、21比13連趕2局，逆轉擊敗香港混雙，挺進混雙冠軍賽，更合拍寫下台灣混雙歷史新頁。

葉宏蔚／詹又蓁這次在全英賽首輪就直落二擊敗大馬黃顯維／賴沛君，16強、8強又分別再扳倒丹麥混雙和泰國混雙，這不僅是兩人首度闖進超級1000等級賽事四強，還替台灣羽壇寫下新紀錄，成為史上第一組晉級全英公開賽混雙四強的台灣搭檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

準決賽碰上經驗豐富的鄧俊文／謝影雪，雙方過去還沒有在國際賽交手紀錄，首局從開賽就戰得難分難解，打到14比14平手時，香港混雙拉出一波7比2猛攻，以21比14先馳得點。

次局回來，台灣混雙馬上重整旗鼓，葉宏蔚／詹又蓁開賽就拉出12比2的猛攻，但香港組合同樣經驗豐富，重新調整過後，回敬9比1攻勢，在後半段兩度追到僅剩2分落後，好在關鍵時刻台灣混雙回穩，先連拿3分取得局點，最後葉宏蔚兩次扣殺得手，以21比15收下，將戰局扳平也逼出第3局。

決勝局雙方又是你來我往，葉宏蔚／詹又蓁一度被對手調動到守位重疊，但鄧俊文此時出現誤判，讓台灣混雙幸運得分，雙方從4比4、7比7、9比9，一路激戰到10比10，謝影雪出現失誤，讓台灣混雙以11比10領先進入技術暫停。

雙方易邊再戰，葉宏蔚／詹又蓁繼續加壓，暫停過後又拉出6比0攻勢，香港混雙雖然很快連追2分，但台灣混雙心無旁鶩，再度突破對手防線，連拿4分直接搶下賽末點，香港混雙雖然艱辛靠著葉宏蔚出界止血，但詹又蓁最後網前撲殺得分，最終以21比13奪下勝利，生涯首度挺進全英賽冠軍戰，也是台灣史上第一組挺進全英賽混雙冠軍賽的球員。

而林俊易在男單擊敗泰國一哥晉級，葉宏蔚／詹又蓁也闖進混雙冠軍戰，這也是繼2020年戴資穎（女單）、周天成（男單）後，台灣同時有兩組選手挺進全英賽冠軍戰。

