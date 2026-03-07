運動雲

>

快訊／「左手重砲」太威！林俊易闖全英賽男單冠軍戰、台灣史上第3人

▲林俊易挺進全英賽男單決賽，台灣史上第三人。（圖／路透）

▲林俊易挺進全英賽男單決賽，台灣史上第三人。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣「左手重砲」太強啦！2026年超級1000系列全英羽球公開賽4強在台灣時間7日晚間登場，台灣單打奪牌最後希望「左手重砲」林俊易經歷三局激戰，最終以21比14、18比21、21比16打敗世界排名高居第2的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），挺進男單決賽，也是台灣史上第3人。

林俊易這次在全英賽首輪先在「台灣內戰」擊敗王子維，次輪又直落二扳倒印尼強敵克里斯蒂，8強賽面對世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov）也是橫掃勝出，生涯首次挺進全英賽男單4強，而準決賽則是碰上昆拉武特，過去林俊易與他在國際賽6次交手僅拿下2勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次兩人再碰頭，林俊易開賽陷入7比11落後，不過暫停過後他重整旗鼓，回敬一波8比1猛攻奠定勝基，很快就已21比14逆轉先馳得點，然而次局昆拉武特馬上就回穩，從開賽就一路領先，林俊易後段雖然一度追到18比20，但這次昆拉武特沒有再錯失機會，以21比18將戰局扳平。

決勝局雙方從開賽就打得難分難解，在9比10落後時林俊易拉出一波6比1攻勢逆轉超前，但昆拉武特也絕非等閒之輩，很快也回敬，雙方又戰成16：16平手，不過這次林俊易很快就穩住陣腳，一口氣連拿5分，再以21比16鎖定勝利，挺進全英賽男單冠軍戰，也是繼周天成、李佳豪後史上第3位台灣男單選手。

關鍵字： 林俊易全英賽羽球男單決賽昆拉武特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

日韓大戰「韓國先發派他」！棒球迷分析：看來要決戰台灣了

日韓大戰「韓國先發派他」！棒球迷分析：看來要決戰台灣了

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

中華隊7局扣倒捷克！找回火力14分完封大勝　晉級8強劇本曝光

中華隊7局扣倒捷克！找回火力14分完封大勝　晉級8強劇本曝光

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

大谷翔平賽前見到王貞治　「1動作」全場看呆狂讚：難怪人見人愛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

捷克7局提前遭台灣扣倒　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

日韓大戰「韓國先發派他」！棒球迷分析：看來要決戰台灣了

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」　 三度開轟全場驚呼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

2快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本8比6擊敗韓國

3曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

4韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

5費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

最新新聞

1台韓戰前先睡一覺！李政厚談中華隊組織力佳

2葉宏蔚／詹又蓁全英賽闖決賽　寫台灣歷史

3快訊／對中華隊關鍵一役！韓國推柳賢振先發

4快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本8比6擊敗韓國

5林俊易闖全英賽決賽　台史第3人

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明(更1)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

陳傑憲纏繃帶現身！缺陣台日大戰　坦言不甘心：不想辜負台灣球迷...

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【快喘不過氣】塑膠工廠大火黑煙蔽天！ 臭味狂飄居民哀嚎

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366