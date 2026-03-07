快訊／「左手重砲」太威！林俊易闖全英賽男單冠軍戰、台灣史上第3人

▲林俊易挺進全英賽男單決賽，台灣史上第三人。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣「左手重砲」太強啦！2026年超級1000系列全英羽球公開賽4強在台灣時間7日晚間登場，台灣單打奪牌最後希望「左手重砲」林俊易經歷三局激戰，最終以21比14、18比21、21比16打敗世界排名高居第2的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），挺進男單決賽，也是台灣史上第3人。

林俊易這次在全英賽首輪先在「台灣內戰」擊敗王子維，次輪又直落二扳倒印尼強敵克里斯蒂，8強賽面對世界排名第5法國好手波波夫（Christo Popov）也是橫掃勝出，生涯首次挺進全英賽男單4強，而準決賽則是碰上昆拉武特，過去林俊易與他在國際賽6次交手僅拿下2勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次兩人再碰頭，林俊易開賽陷入7比11落後，不過暫停過後他重整旗鼓，回敬一波8比1猛攻奠定勝基，很快就已21比14逆轉先馳得點，然而次局昆拉武特馬上就回穩，從開賽就一路領先，林俊易後段雖然一度追到18比20，但這次昆拉武特沒有再錯失機會，以21比18將戰局扳平。

決勝局雙方從開賽就打得難分難解，在9比10落後時林俊易拉出一波6比1攻勢逆轉超前，但昆拉武特也絕非等閒之輩，很快也回敬，雙方又戰成16：16平手，不過這次林俊易很快就穩住陣腳，一口氣連拿5分，再以21比16鎖定勝利，挺進全英賽男單冠軍戰，也是繼周天成、李佳豪後史上第3位台灣男單選手。