台灣14分差擊潰捷克　韓媒：對韓國發出火力警告

▲中華隊以14：0完封捷克隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊7日在世界棒球經典賽以14比0大勝捷克，打出本屆賽事最具代表性的火力表現之一，也引起韓國媒體關注。《體育首爾》以「14分差大勝的台灣，對韓國發出火力警告」為題報導指出，中華隊不僅找回打擊手感，更在台韓戰前向韓國投手群釋放強烈訊號。

韓媒指出，台灣在今天的比賽中投打完美結合，以14比0的巨大分差擊敗捷克，徹底洗刷前幾場比賽的遺憾。這場大勝不僅僅是一場勝利，更重要的是在明天（8日）與韓國的關鍵對決前，成功找回打擊手感，意義重大。此役台灣打線從比賽初期就對捷克投手群展開猛烈攻勢，不論是前段還是後段打線都展現均衡火力。尤其中心打線的長打與精準戰術執行，被視為韓國投手群必須嚴加提防的最大威脅。

不僅打線火力復甦，中華隊投手群同樣展現穩定度，透過接力投球成功封鎖捷克打線，全場沒有失分。《體育首爾》認為，這場14比0的大比分勝利，不只是拿下一場勝利，更在小組賽排名計算上取得優勢。由於本屆WBC若戰績相同，將比較「對戰結果」、「每局失分率」與「得分率」。

韓媒分析，8日登場的台韓戰很可能成為小組賽最重要的一戰。氣勢回升的中華隊打線火力十足，韓國投手群能否壓制這波「火燙打擊」將是勝負關鍵；另一方面，中華隊投手群在對捷克展現的完封表現，韓國打線能否在比賽初期突破，也將左右戰局。《體育首爾》直言，隨著這場大勝的出現，明日這場攸關兩國榮譽的對決，預料將更加緊張激烈。

