費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

▲經典賽中華隊，曾豪駒、莊陳仲敖、費爾柴德 。（圖／讀賣新聞提供）

▲中華隊費爾柴德開心與滿貫全壘打球合影。（圖／讀賣新聞提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊7日午間在東京巨蛋重新振作，面對捷克隊，展現強大的投打戰力，憑藉台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的一記震撼東蛋的滿貫全壘打，加上投手群聯手封鎖，最終以 14比0大勝，而這關鍵一役，費爾柴德爸爸媽媽也在現場青眼見證，媽媽Mimi不僅有點驚訝兒子現在在台灣的高人氣，還爆料費爾柴德2024年婉拒代表中華隊出征經典賽的背後原因。

費仔從小在少棒隊一路打拼，2017年於美職選秀獲得紅人隊第2輪第38順位指名，目前在大聯盟穩定發展，這次代表台灣披上中華隊戰袍，他的爸爸媽媽也專程飛來東京看兒子比賽，2月23日兩人就抵達東京，期間還安排了搭乘新幹線前往京都旅遊，計畫看完預賽賽程後便返回西雅圖。

而費仔媽媽Mimi接受《上報》訪問時，談到費爾柴德回台灣參與集訓後在國內掀起的旋風人氣，費仔的媽媽 Mimi 顯得既驚訝又困惑，並向媒體表示：「我聽說他現在（在台灣）很有名，真的嗎？我完全不懂為什麼，但他能受到大家的喜愛我們感到很榮幸。」

▲費爾柴德與爸爸媽媽。（圖／翻攝自費爾柴德IG）

▲費爾柴德與爸爸媽媽。（圖／翻攝自費爾柴德IG）

費仔媽媽Mimi是台灣人，自1975年離開台灣移民美國後，便再也沒有機會踏上故土，她表示自己在美國大學擔任分析師的工作極其忙碌，時常感到分身乏術，雖然一直想回台灣看看，卻始終未能成行，這在她心中一直是一份小小的遺憾。

而其實因為費仔媽媽的台灣人身份，與響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）早在上一屆經典賽前就備受台灣球迷關注，但當時兩人皆選擇婉拒徵召，這次費仔父母受訪時也首度揭露了當時他婉拒2023年經典賽的背後原因。

原來當時費爾柴德正處於追求職涯穩定與建立個人生活的關鍵期，那時候他正與現任老婆漢娜（Hanna Fairchild）穩定交往，父母透露，漢娜是一位非常棒且善解人意的女孩，只有她的陪伴與支持才能讓費爾柴德感到最踏實的安定感。

當時兩人都覺得那個時間點更適合留在美國鞏固職業基礎並守護這段感情，隨著費仔與漢娜在2025年11月正式步入禮堂，費爾柴德在心境上更加成熟且毫無後顧之憂，因此認為這屆經典賽是代表台灣出征的最佳時機。

▲費爾柴德去年和漢娜步入禮堂。（圖／翻攝自費爾柴德IG）

▲費爾柴德去年和漢娜步入禮堂。（圖／翻攝自費爾柴德IG）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊費爾柴德台灣隊

