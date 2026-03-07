曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

▲曾豪駒向捷克致歉，透露大幅領先仍盜壘的原因。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽7日上演「台捷大戰」，中華隊火力與速度全面發揮，不僅頻頻發動盜壘攻勢，更寫下經典賽歷史紀錄。最終台灣以14比0在7局提前結束比賽，順利收下預賽首勝，也為接下來的「台韓大戰」提振士氣。對此，總教練曾豪駒賽後向捷克致歉，之所以大幅領先仍選擇盜壘，是為了減少投手消耗、增加保險分，才會持續進攻。

速度戰全面啟動 單場8盜壘寫經典賽新猷

根據《中央社》報導，此役中華隊從開局就展現侵略性跑壘戰術。首局鄭宗哲、費柴德（Stuart Fairchild）率先盜壘成功，第2局陳晨威也加入盜壘行列。第4局更出現鄭宗哲單局兩度盜壘，費柴德也再添一次成功紀錄。

比賽進入中段後，中華隊仍持續利用速度壓迫對手。第5局江坤宇成功盜壘，第6局費柴德再度完成個人第3次盜壘。全場累計8次盜壘成功，不僅完全壓制捷克投捕，也改寫經典賽單場最多盜壘紀錄，超越原先的5次。

領先仍盜壘 曾豪駒向捷克致歉

即便比分差距擴大，中華隊仍在領先9分時持續推進戰術。賽後總教練曾豪駒主動向對手表達歉意。

他表示，捷克是一支非常熱愛棒球的隊伍，在比分領先情況下仍選擇盜壘，其實在例行賽當中並不常見。不過國際賽考量到戰局與投手調度，希望能盡量增加保險分數，同時減少投手消耗，才會選擇持續進攻。

費柴德滿貫砲成定心丸 打線串聯是關鍵

中華隊此戰攻勢多點開花，其中費柴德轟出滿貫全壘打成為重要轉折。曾豪駒表示，這支全壘打讓球隊士氣穩定，但他也要肯定前面努力上壘的隊友。

他指出，球隊7日最大的優點是攻擊策略更細膩，球員能觀察對手弱點並善用自身優勢，而不是只依靠長打。只要基本細節做好，得分自然就會出現爆發效果。

首勝解悶氣 盼延續氣勢迎戰韓國

曾豪駒坦言，球隊從熱身賽到開賽前幾場都感到壓力不小，因此這場勝利格外重要。他表示，贏球能讓隊內氣氛與凝聚力逐漸提升，也希望球員能把這股氣勢延續到隔天對韓國的關鍵戰役。