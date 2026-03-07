運動雲

14年前評價大谷翔平「10年一人」　日人氣棒球雜誌道歉：史上唯一

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本人氣棒球雜誌《野球太郎》編輯部7日在官方X（前身為推特）發文，針對2012年創刊號中對洛杉磯道奇球星大谷翔平的評價公開「更正」並致歉；編輯部幽默表示，當年將大谷形容為「10年才出現1人的天才球員」，如今看來顯然過於保守，直言他其實是「人類史上獨一無二的選手」。

《野球太郎》在貼文中寫道，「《野球太郎》創刊號（2012年）曾將大谷翔平寫為『10年一人』，但他其實是人類歷史上唯一無二的選手，謹此致上誠摯歉意。」貼文一出立刻引發熱議，編輯部也同步附上當年雜誌版面，再度掀起球迷討論。

從公開的雜誌內容可見，當時仍就讀花卷東高中的大谷翔平已被視為備受矚目的超級新星；文中寫道，「不知為何，幾乎每年都會出現所謂『10年一人』的天才球員，但若只論潛力，他或許真的是10年才出現1人的存在。」

報導也曾期待，未來能看到大谷與學長菊池雄星一同入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊，披上國家隊戰袍為國出征。

隨著大谷翔平旅美後持續締造歷史紀錄，當年這段評語如今被認為「還不夠高」，不少日本網友在貼文底下留言表示，「原來『10年一人』竟然算低估」、「從被拿來和貝比魯斯（Babe Ruth）相比開始，就已經是現實中的百年一人等級」、「真的是規格外的表現」，甚至有人笑稱，「如果每10年就出現一個大谷，棒球可能真的會被改寫。」

