WBC最年輕投手！17歲巴西小將讓賈吉敲雙殺　前一天還在趕作業

17-year-old Joseph Contreras, MLB's No. 47 Draft prospect, twirls a scoreless frame for Team Brazil in the #WorldBaseballClassic!



The son of 11-year MLB vet Jose Contreras blows a 97 mph fastball past three-time MVP Aaron Judge before inducing a double play. pic.twitter.com/Rca2F54mtP — MLB Pipeline (@MLBPipeline) March 7, 2026

記者王真魚／日本東京報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）美國對巴西之戰出現令人印象深刻的一幕。巴西隊17歲投手康崔拉斯（Joseph Contreras）在滿壘情況下登板面對兩屆美聯MVP賈吉（Aaron Judge），最終成功製造雙殺化解危機。特別的是，康崔拉斯在登板前一天，還待在飯店房間裡趕學校作業。

康崔拉斯目前就讀於美國喬治亞州羅斯威爾的聖三一天主教學校（Blessed Trinity Catholic School），距離高中畢業只剩兩個月。比賽前一天，他還在完成社會科與數學作業。當巴西隊隊友們享受球隊睽違多年重返WBC舞台的氣氛時，他卻得先把課業完成。

「他們都在樓下開派對。」康崔拉斯笑說，「但我不能去，我得待在房間寫作業。」

隔天登板時，康崔拉斯年僅17歲291天，成為自2013年以來最年輕在WBC出賽的球員。面對強大的美國打線，他毫不怯場。在滿壘情況下對決賈吉時，他先以一顆96.6英里（約155公里）的高角度速球讓對方揮空，接著一顆變速球偏出好球帶，再用伸卡球讓賈吉擊出軟弱滾地球。

這球滾向三壘後，巴西內野完成5-4-3雙殺守備，成功化解滿壘危機。康崔拉斯當場在投手丘上振臂怒吼，情緒完全釋放。

賈吉賽後也對這名高中生投手印象深刻，「我可以保證，我17歲的時候做不到這些。他的球真的很好，在投手丘上也很沉著。面對美國隊、很多可能是他在電視上看過的球員，他還能控制自己並化解危機，真的很令人印象深刻。」

康崔拉斯出身棒球世家，父親是前芝加哥白襪投手康崔拉斯（Jose Contreras），曾在2005年幫助球隊奪下世界大賽冠軍，並於2006年入選美聯明星賽，2015年來台效力過中信兄弟。

身高193公分的康崔拉斯目前已承諾就讀SEC名校范德比大學（Vanderbilt），同時也是MLB選秀備受關注的高中投手新秀之一。對這名仍在準備高中畢業的投手而言，從寫作業到站上WBC舞台，只隔了幾個小時，卻成為他棒球生涯中最難忘的一夜。

▲康崔拉斯（Joseph Contreras） 。（圖／達志影像／美聯社）